Ischia, dalle coltri di fango emerge il cadavere di una donna. Sul posto i familiari degli ultimi dispersi

Ischia, all’appello mancavano due dispersi. Ed é notizia di questi istanti che i vigili del fuoco, al lavoro senza sosta, dopo avere rinvenuto i corpi di due uomini, Salvatore Impagliazzo e Gianluca Monti, hanno trovato il cadavere di una donna. Non si conosce ancora la sua identità. Ma al momento, per i soccorritori al lavoro in quell’inferno di fango e di devastazione, resta solo un disperso. Un’altra donna.

Ischia, trovato il cadavere di una donna, non ancora identificata

E immediatamente, come è facile intuire, sull’onda emotiva e sulla base degli ultimi aggiornamenti, sul luogo del ritrovamento della donna a Casamicciola, in Via Santa Barbara, sono arrivati i parenti delle due ultime disperse che ancora mancano all’appello, per identificare il corpo. Le due donne date finora per disperse sono Valentina Castagna, la moglie di Gianluca Monti appena ritrovato. E Maria Teresa Arcamone. A conferma che la tragedia ha travolto intere comunità familiari, ora in attesa degli ultimi ritrovamenti.

Sul luogo ritrovamento della donna sono accorsi i parenti delle due ultime disperse

E tra chi ha già avuto notizia dei loro cari irreperibili fino a poco fa, ci sono i familiari di due degli ultimi quattro dispersi della frana di Casamicciola. Di cui gli angeli del fango hanno appena trovato i corpi, nella zona di Via Celario. Si tratta, come era stato ipotizzato, dei resti di Gianluca Monti, 37 anni, e di Salvatore Impagliazzo, che dopodomani avrebbe compiuto 32 anni. Impagliazzo era il compagno di Eleonora Sirabella, la prima vittima accertata della frana. Monti era il papà dei tre bambini morti sotto il fango e già estratti dalle macerie.