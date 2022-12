Ischia, sale a 10 il bilancio delle vittime: a Casamicciola estratti dalle macerie altri due corpi

Cresce il bilancio delle vittime della frana di Ischia. A Casamicciola i vigili del fuoco hanno individuato ed estratto dalle macerie i corpi di altri due uomini mentre si cercano senza sosta gli ultimi due dispersi. Le ricerche sono rese più difficili dal maltempo che è tornato ad abbattersi sull’isola.

Ischia, trovati tra le macerie i corpi di due uomini

Il primo dei due corpi individuati dai vigili in via Santa Barbara è di un uomo che non è ancora stato identificato. Ma secondo i soccorritori si potrebbe trattare di Salvatore Impagliazzo, il compagno di Eleonora Sirabella. Il corpo senza vita è stato trovato nei pressi della zona in cui è stata trovata la prima vittima della frana, Eleonora Sirabella, appunto. Per questo si è quasi certi che il corpo appartenga al compagno della giovane.

Sale a 10 il numero delle vittime. Ancora due dispersi

Anche la seconda vittima ritrovata nel fango in via Celario è un uomo. Di cui ancora non si conosce l’identità. Ma dovrebbe trattarsi di Gianluca Monti, tassista di Ischia. Il padre dei tre bambini morti mentre ancora non è stata individuato il corpo della moglie. Con il ritrovamento dei corpi dei due uomini asale a dieci il numero delle vittime della tragedia di sabato. Restano ancora due dispersi, entrambe donne: Mariateresa Arcamone e Valentina Castagna, quest’ultima è la madre dei tre fratellini ritrovati senza vita nei giorni scorsi.