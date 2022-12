Incredibile Guccini: sceglie la Schlein “perché è come la Meloni, giovane, intelligente e grintosa” (video)

Zoro ha rapidamente archiviato la figuraccia sullo scandalo di Soumahoro e della moglie, a cui aveva concesso per anni credito, amicizia e visibilità, per dedicarsi alle disavventure del Pd con un ospite d’eccezione in studio, Francesco Guccini, il popolarissimo cantautore emiliano. Nello studio di “Propaganda Live“, Zoro ha intervistato Guccini anche sull’ondata di candidature targate Emilia Romagna per la segreteria del Pd, da Bonaccini alla Schlein, fino a Paola De Micheli.

Guccini sta con la Schlein ma il modello è la Meloni

Guccini, dopo aver manifestato simpatia per Pierluigi Bersani, a Zoro ha ammesso che c’è poco da scegliere, poi però il suo endorsement è andato a Elly Schlein, con una incredibile motivazione, per un artista storicamente legato alla sinistra: “Elly Schlein ha grinta, è giovane e mi ricorda qualcun’altra…“. Panico in studio: il conduttore capisce che Guccini si riferisce alla Meloni, e lo avvisa: qui finiamo sui giornali… Ma Guccini conferma: “Anche la Schlein, come la Meloni, è giovane, ha grinta, è intelligente, certo, l’altra ha come riferimento Dio, Patria e Famiglia, però…”. L’ultima vittoria della Meloni, fuori casa, è l’essere additata come modello per una donna di sinistra da un cantautore che più di sinistra non c’è…