Giallo Soumahoro, spuntano anche le foto sexy della moglie. Il fotografo: “Non le ha pagate”

Nuova tegola mediatica per Aboubakar Soumahoro: sono in rete da ieri gli scatti sexy dell’attuale moglie, Liliane Murekatete. La donna ruandese, figlia della fondatrice della coop Karibu, con una passione per i marchi di alta moda, ha un passato da aspirante modella. Lo ha rivelato ieri per primo il sito Dagospia, ne parlano oggi Libero e La Verità.

Gli scatti risalgono al 2012, l’attuale moglie del parlamentare ivoriano aveva 35 anni e frequentava Palazzo Chigi, quando il presidente del Consiglio era Silvio Berlusconi. Liliane Murekateke, figlia della fondatrice della Karibu Marie Therese Mukamitsindo, era stata a Palazzo Chigi con Berlusconi, tra il 2003 e il 2006, cooptata da Alberto Michelini all’epoca nominato rappresentante personale di Berlusconi per il «Piano di azione per l’Africa». Poi ci era rimasta con Romano Prodi e, di nuovo, con il Cavaliere dopo il suo trionfo elettorale del 2008.

Gli scatti della moglie di Soumahoro in rete dal 2012 e potevano essere tolti in qualsiasi momento

Sul sito Mowmag, la prima testata ad aver intervistato il fotografo, sono apparsi gli scatti più bollenti. Quanto ha pagato la signora il servizio? «In questo caso nulla – dice Carchidi – perché si trovano accordi tra modella e fotografo e si spera di poter poi vendere a giornali e riviste queste foto. All’epoca non andò così e rimasero invendute. Comunque la signora ritratta non le ha pagate, lei si è invece occupata dell’ambientazione del suo suo look, mentre io soltanto di scattare». Il fotografo ammette di aver sperato di poter cedere suoi scatti a qualche rivista glamour: «Ma purtroppo, non essendo lei un personaggio noto, sono rimasti invenduti». Alla fine del set fotografico la futura compagna di Soumahoro si mostrò contenta: «Sì, era molto soddisfatta delle immagini». Non le ha mai chiesto di toglierle dal sito? «No, altrimenti l’avrei fatto». Il fotografo calabrese replica anche alla domanda più imbarazzante da La Verità «Escluderei a priori che quelle foto siano state fatte per un annuncio sexy».

Liliane Murekatete è ancora amica su Fb del fotografo degli scatti hot

I dodici scatti che si trovano ancora sul sito del fotografo Elio Carchidi, che ha tra i suoi modelli molti personaggi famosi, sono dei nudi artistici o pose che si definiscono glamour. La giovane ruandese sfoggia diversi completi intimi e anche una parrucca bionda oppure nuda sotto la doccia. Ancora oggi, in parrucca bionda, la moglie di Soumahoro appare nel suo profilo Facebook Lilith Agape (Liliane Murekatete). Risulta tuttora tra gli amici Facebook del fotografo Carchidi: insomma, se avesse voluto cancellarle in questi dieci anni, le sarebbe bastato un messaggio.