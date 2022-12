Il Msi e il Meridione: fu la Fiamma a portare in Parlamento la prima donna calabrese, Jole Lattari

Già, nel ’68. Quando la sinistra ancora doveva iniziare il suo ’68 e si preparava a fomentare le piazze italiane e meridionali sui diritti delle donne, il MSI era già al primo giro di boa. Un primato assoluto, questo, che si realizzava in uno dei territori più difficili del Paese! Jole Lattari fece parte del Comitato centrale dell’MSI per ben 15 anni di seguito, dal 1954 al 1969, stimata com’era dai leader dell’epoca, Almirante in testa. Si ritirò dalla vita politica dopo la mancata rielezione per lasciare spazio ai giovani, come facevano un tempo a destra quelli che vivevano la politica come servizio e amore per la Patria, non come mestiere o postazione per fare affari. Su questa figura di primo piano della destra meridionale non sono stati scritti libri, come invece è stato fatto nel caso di altre donne politiche della sinistra, molto meno coraggiose ma più fortunate di lei. Eppure la storia è storia, e quella contemporanea forse lo è di più.

La storia del Msi va studiata bene

E’ grave che Jole Lattari sia stata troppo presto dimenticata anche dalle nuove leve della destra, che forse neanche la conoscono. Ne ha scritto più volte “Il Crotonese” su iniziativa di chi l’ha conosciuta e ne ha apprezzato le grandi qualità umane e politiche. E’ citata due o tre volte nel libro di Annalisa Terranova “Camicette nere” (2007). Qualche articolo è uscito di recente dopo che RaiPlay non ha potuto fare a meno di menzionarla in un programma dedicato interamente alle donne impegnate in politica nelle file della sinistra calabrese. Poco male. Jole Lattari ha lasciato lo stesso un segno indelebile nella storia delle istituzioni italiane. L’ha fatto da donna, fieramente e con onore. E da destra. Un motivo in più per studiarla, e studiarla bene, la storia del MSI, prima di criticarla per partito preso come fanno gli ignoranti in cerca di gloria.