Il Marocco in semifinale, traguardo storico. Delirio dei tifosi a Milano e in altre città (video)

L’urlo, lunghissimo, assordante dei tifosi marocchini. Le lacrime di Cristiano Ronaldo. Il Marocco batte il Portogallo per 1-0 nei quarti di finale dei Mondiali di Qatar 2022 e vola in semifinale: per la prima volta nella storia del torneo, una nazionale africana approda tra le ultime 4 della Coppa del Mondo. Il Marocco attende ora la vincente della sfida tra Francia e Inghilterra. Il Portogallo va al tappeto per il gol di En-Nessry, a segno al 43′.E e nella ripresa non riesce a raddrizzare la situazione nonostante l’inserimento di Cristiano Ronaldo.

Il Marocco batte il Portogallo: la prima volta di una squadra africana in semifinale

“Prima della partita, ai miei giocatori avevo detto che dovevamo scrivere la storia per l’Africa. E ora sono molto, molto felice”: così a fine partita il ct del Marocco, Walid Regragui, che ha espresso tutta la sua gioia per un traguardo storico. I maghrebini non avevano niente da perdere e hanno vinto. I portoghesi, squadra blasonata, avevano tutto da perdere. E hanno perso malgrado un possesso di palla superiore ma reso inefficace dalla difesa nordafricana e dall’ormai portiere-star Bono. A sbloccare il match al 42′ Youssef en-Nesri di testa su uno spiovente in area. Nel secondo tempo non c’è nulla da fare. In molte città è scattata la festa dei tifosi. ”

Delirio dei tifosi, un accoltellamento a Milano

Tra i 5mila tifosi del Marocco che hanno invaso corso Buenos Aires per festeggiare la storica qualificazione alla semifinale del Mondiale, un ragazzo è stato portato via in ambulanza dopo aver ricevuto una coltellata, probabilmente alla gola. Secondo le prime ricostruzioni, due uomini hanno iniziato a litigare tra la folla, quando un terzo si è messo in mezzo per separarli ed è stato colpito. Le sue condizioni non sarebbero gravi.

I festeggiamenti dei tifosi marocchini a Corso Buenos Aires, Milano. Sembra Marrakech 🇲🇦#MaroccoPortogallo pic.twitter.com/PvTPMW0cja — Filippo Colaiocco (@FilippoColaioc2) December 10, 2022

I siti marocchini: “”I Leoni dell’Atlas…”

“Storico, leggendario, fenomenale. I Leoni dell’Atlas hanno superato tutti i pronostici e in più hanno nauseato alcuni dei colossi del calcio mondiale. Dopo il Belgio e la Spagna, il Marocco si è regalato lo scalpo di un nuovo gigante mondiale: il Portogallo”. Così il quotidiano marocchino francofono ‘Le Matin’ commenta a caldo la vittoria storica del Marocco. “I desideri più folli ormai sono legittimi”. “Congrats Marocco!!” Così il proprietario di Twitter, Elon Musk in un tweet. Si congratula il ministro francese dello Sport, Amélie Oudéa-Castéra. Inizia, poco dopo il fischio finale dell’arbitro, la festa in molte città, claxon, caroselli e quant’altro.

Traffico blocccato a Corso Buenos Aires, marocchini in festa

Subito traffico bloccato e fuochi d’artificio in corso Buenos Aires a Milano. Migliaia di tifosi si sono riversati al centro della strada. Il traffico in zona è completamente paralizzato da Piazza Oberdan. Informa Milano Today. “Sul posto ci sono gli agenti del reparto mobile della questura di Milano, la Digos e il nucleo informativo dei carabinieri. La polizia locale sta chiudendo diverse vie laterali di Corso Buenos Aires”. L’hastag #Marocchini è in tendenza su twitter, i video amatoriali si aggiungono da varie citta, Firenze, Torino, Verona. L’Arena dà conto di una festa nella quale la massiccia presenza di forze dell’ordine in piazza Bra e in corso Porta Nuova sta vigilando perché non si ripetano altre violenze. Purtroppo si èregistrato un accoltellamento a Milano come riportano in tempo reale Repubblica e Corriere.