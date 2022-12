Giallo a Cesena, 76enne trovato morto in casa: nudo e avvolto dalle luci di Natale. Incidente o omicidio?

Disteso a terra esanime, nudo e avvolto dalle luci dell’albero di Natale attorno a collo e caviglie. È in queste strane condizioni che la vicina di casa che era solita andare a trovarlo, ha trovato morto l’amico 76enne. Ed è così che hanno rinvenuto il suo cadavere gli agenti e gli specialisti della scientifica di Bologna arrivati per le indagini e i rilievi del caso in un appartamento al terzo piano di Via Marconi, a Cesena. La donna, infatti, amica della vittima, ha immediatamente chiamato la polizia e sul posto, per un primo sopralluogo su quella che potrebbe essere una scena del crimine, è intervenuta anche il magistrato Federica Messina.

Giallo a Cesena: 76enne trovato morto in casa. Nudo e con il corpo avvolto dalle luci di Natale

Già, scena del crimine: perché al momento gli inquirenti non escludono nessuna pista nelle indagini alla ricerca dir risposte per questo strano giallo. A partire dall’ipotesi principale: ossia quella della morte per folgorazione della vittima. Un incidente, insomma, per cui gli investigatori al lavoro sul caso, riferisce tra gli altri il sito de Il Tempo, hanno allertato i tecnici dell’Enel: interpellati per dei rilievi mirati a verificare lo stato del dispositivo salvavita e il regolare funzionamento dell’impianto (o se siano state apportate modifiche).

Giallo di Cesena, gli inquirenti non escludono nessuna pista

E sempre sulla dinamica che ha portato alla morte dell’uomo gli inquirenti, chiamati a venire a capo di questo strano giallo, partono al momento da una sola certezza: i soccorsi, per quanto immediati, sono stati inutili. Quando il personale sanitario è arrivato in casa della vittima, per il 76enne non c’era già più nulla da fare. Anzi, addirittura una prima ispezione cadaverica ha stabilito che il decesso sarebbe sopravvenuto almeno 24 ore prima. La Repubblica, ipotizza sulla strana morte dell’anziano, che l’uomo «potrebbe aver preso la scossa e cadendo si sarebbe rotto il femore. A cui è sopraggiunto un infarto».

Indagini a tutto campo: dall’incidente per choc elettrico all’omicidio

Una ricostruzione, per quanto rocambolesca, che sembra comunque puntare sulla teoria dell’incidente mortale. Resta da capire, però, come mai l’uomo fosse completamente nudo. Un particolare che aprirebbe all’ipotesi dell’omicidio, che resta comunque aperta. e che punterebbe sul «possibile gioco erotico degenerato in tragedia». Pertanto si indaga per capire se al momento del decesso l’uomo fosse solo o in compagnia di qualcuno. Intanto, si apprende che la scientifica non avrebbe trovato sul corpo della vittima traumi o segni di una aggressione.

Morto e avvolto dalle luci di Natale: quegli strani particolari in casa…

Anche la casa era in ordine, per quanto, anche qui, si registri una stranezza: all’arrivo degli agenti il rubinetto della cucina era aperto, e il frigorifero era stato spostato dal solito posto. Incidente dovuto a questioni elettriche? O omicidio? Un rebus a cui stanno cercando la soluzione gli inquirenti di Cesena alle prese con questa strana morte e il tragico rinvenimento della vittima.