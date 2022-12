Franceschini si aggrappa al nuovo: “Largo ai giovani. Solo Schein può guidare il nuovo Pd”

È convinto di essere sul carro del vincitore. E lo rivendica. Dario Franceschini, intervistato da Maria Teresa Meli sul Corriere, conferma il suo appoggio a Elly Schlein, fresca di tessera del Pd. “Solo generazioni nuove possono capire e interpretare veramente questa stagione”, dice l’ex ministro della Cultura, post-democristiano doc.

Franceschini: sto con la Schein, solo lei può guidare il cambiamento

«Dunque, Schlein ha 37 anni e tutte le caratteristiche culturali e personali per essere la leader del Pd in questo tempo nuovo”, Franceschini che ha guidato il partito dal 2007 è pronto a fare largo ai giovani. Purché siano. E poco importa se si tratta di un timoniere inesperto come la vice di Bonaccini in Emilia. “La destra, questa destra italiana così estrema, la si contrasta non proponendo al Paese, come troppe volte abbiamo fatto, pressappoco le loro stesse risposte”, dice. “Con solo una spruzzatina di giustizia sociale in più. Per questo serve un Pd più radicale nella proposta politica, più netto e più coraggioso”. Che poi tradotto significa un Pd alla mercé dei 5Stelle guidato da Conte. Ma questo non si può dire. Si mormora che Franceschini insieme al perdente Letta stiano in realtà rifacendo il Pci. “Una notazione surreale. Schlein rappresenta la sinistra moderna. Non c’è niente in lei del vecchio armamentario ideologico del 900”.

I 5Stelle sono venuti nel nostro campo…

Del rapporto i i 5Stelle rivendica la sua lungimiranza. “Noi abbiamo iniziato il rapporto che loro erano ancora una forza populista. Che era stata alleata con la Lega sovranista. Il percorso che hanno fatto con il Conte due e con il sostegno a Draghi li ha portati a spostarsi politicamente nell’area della sinistra”. Insomma non è vero che i grillini stanno fagocitando il Nazareno come dimostrano tutti i sondaggi. “Sono venuti nel nostro campo, anche grazie a noi. Dopodiché è naturale che stando così le cose si crei una competizione più diretta tra noi e loro. Ma può essere virtuosa. E sono convinto che Schlein da questo punto di vista sia molto competitiva con i 5 Stelle“. Franceschini è pronto a gettarsi in mare aperto. Un coraggio inedito. “Io credo che non dobbiamo avere timori. Abbiamo anzi bisogno di alterarli, gli equilibri”. L’ottimismo ha la meglio sulla realtà dei numeri che sembrano destinare il Pd all’irrilevanza politiche. Balle. “C’è un ampio campo di opposizione, le cui forze, inevitabilmente, si uniranno in alcune battaglie e il Pd in questo campo è una forza insostituibile”.