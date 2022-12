Festività di cultura, a Capodanno visite gratuite a musei statali e parchi archeologici

Festività di cultura e visite ai musei. Il 26 dicembre, 1 e 2 gennaio, cittadini e turisti potranno visitare i musei e i parchi archeologici statali che rimarranno aperti in via straordinaria per le festività.

Torna domenica al museo

Nel giorno di Capodanno, inoltre, tornerà #domenicalmuseo, l’iniziativa del ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, su prenotazione dove previsto. Nel corso del 2022 gli accessi registrati sono stati 1.879.597 riferisce una nota del Mic.

Musei aperti per le festività

«In giornate tradizionalmente di riposo per i luoghi della cultura il Ministero offre a tutti l’opportunità di godere della bellezza del patrimonio artistico italiano. Ringrazio il personale del MiC impegnato nel garantire queste aperture straordinarie, in particolare per la prima domenica di gennaio, giorno di Capodanno, in cui musei e parchi archeologici saranno visitabili gratuitamente», dichiara il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano.

Il 26 dicembre aperture straordinarie

Apertura di musei statali e parchi archeologici il 26 dicembre in tutte le regioni. Nel Lazio, per esempio, in provincia di Frosinone si potrà visitare l’Abbazia e il Museo di Montecassino o a Collepardo la Certosa di Trisulti. E ancora Sperlonga apertura straordinaria del museo archeologico nazionale. A Fiumicino, il Parco archeologico di Ostia antica – Necropoli di Porto – Isola Sacra e il Complesso degli antichi Porti di Claudio e Traiano; visitabile anche il Museo delle navi. A Roma sono aperti il Parco archeologico del Colosseo e il Colosseo. L’Anfiteatro Flavio; il Museo nazionale romano – Palazzo Massimo; il Museo nazionale romano – le Terme di Diocleziano; la Galleria Borghese; le Gallerie Nazionali di Arte Antica – Palazzo Barberini.