FdI, 10mila presenze a Piazza del Popolo. «Successo di numeri e partecipazione»

In attesa di Giorgia Meloni, gli organizzatori della festa del decennale di FdI registrano 10mila presenze a Piazza del Popolo. Il partito del premier esprime soddisfazione per un “successo di numeri, di organizzazione e di partecipazione”. In campo oltre trecento volontari. E oggi i vertici di Fratelli d’Italia si aspettano il “pienone” per la conclusione alle 17.30 con l’intervista al presidente del Consiglio.

Decennale di FdI: «Un percorso iniziato nel 2012»

«Questi i numeri dei dibattiti dei primi due giorni di un’iniziativa che si è articolata attraverso dibattiti, confronti e interviste a cui hanno partecipato esponenti di governo, giornalisti, imprenditori e rappresentanti delle categorie e delle associazioni di settore», si legge in una nota del partito che ripercorre la storia di Fratelli d’Italia: «Una festa per celebrare un percorso iniziato nel 2012 all’Auditorium di via della Conciliazione, dove migliaia di militanti si ritrovarono insieme a Giorgia Meloni per tracciare la rotta di un nuovo soggetto politico. Dall’1,96 per cento delle politiche del 2013 al 26 per cento delle ultime elezioni. E nel frattempo il congresso di Fiuggi del 2014 e quello di Trieste del 2019, che fu l’occasione per tracciare un primo bilancio e per rilanciare un nuovo patto politico per costruire un partito dove l’interesse nazionale fosse prevalente rispetto agli interessi di pochi».

Decennale di FdI: interviste e tavole rotonde

Una storia lunga dieci anni, di “amore per l’Italia” come ribadisce il titolo della manifestazione. Nella sala centrale per quasi trenta ore si sono alternate interviste ai principali protagonisti della politica come il presidente del Senato, Ignazio La Russa, i ministri Piantedosi, Crosetto, Tajani e Giorgetti. E poi le tavole rotonde, a cui hanno partecipato ministri, sottosegretari e presidenti di Commissione, e che hanno toccato le principali tematiche di queste settimane, dalla sovranità e sicurezza alimentare alla realizzazione di “un nuovo immaginario italiano”; dall’istruzione, famiglia e sport, alla giustizia “garanzia di libertà e sicurezza”; e poi le riforme istituzionali, il reddito di cittadinanza, con uno sguardo alla prima manovra del nuovo governo; e infine il centrodestra: “un patto con gli italiani” che festeggerà i primi trent’anni.

Il villaggio natalizio

Non solo politica però, visto che la manifestazione ha ospitato anche il villaggio natalizio della solidarietà coinvolgendo 15 associazioni del Terzo settore con 31 casette natalizie dove sono state ospitate le eccellenze del territorio. E nel clima natalizio non potevano mancare i maestri presepisti di San Gregorio Armeno con in mostra il presepe storico di Sutri con animali della “fattoria degli animali”.