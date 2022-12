È morta Diane McBain, la diva che sul grande schermo perseguitò con glamour Elvis Presley (video)

Si è spenta a 81 anni l’attrice statunitense Diane McBain, che, dal cinema alla tv, e nell’arco di una carriera lunga e brillante, ha prestato volto e sorrisi smaglianti alle ragazze ricche e viziate. Permormances apprezzate e in cui una discreta parte di Hollywood e dintorni si è riconosciuta tacitamente divertita… Come quando la star, famosa per aver recitato al fianco di stelle mitiche, del calibro di Richard Burton, Troy Donahue e Claudette Colbert – solo per citarne alcuni – ha vestito i panni della proprietaria di yacht Daphne Dutton nella serie tv poliziesca Surfside 6. E quella di una corteggiatrice che perseguitava Elvis Presley in Voglio sposarle tutte.

Addio a Diane McBain, la stella di Hollywood in versione colori pastello

Diane McBain è morta mercoledì 21 dicembre all’età di 81 anni al Motion Picture & Television Country House and Hospital di Woodland Hills a Los Angeles, dopo una battaglia contro il cancro al fegato. A dare il triste annuncio della scomparsa ha provveduto l’amico e sceneggiatore Michael Gregg Michaud avvisando The Hollywood Reporter. Una notizia che ha rattristato un mondo appassionati cultori di una filmografia patinata, tutta brillantini e colori pastello, in cui la McBain ha protagonizzato come interprete di prim’ordine.

L’attrice che perseguitava Elvis Presley in “Voglio sposarle tutte”

Non a a caso, come ricorda l’Adnkronos, l’attrice è stata anche guest-star in quattro episodi della serie tv Batman, tra il 1966 e il ’67. Prima come commessa di un negozio di cappelli in combutta con il Cappellaio Matto (David Wayne). E poi come proprietaria dell’azienda di francobolli Pinky Pinkston, per cui vestiva solo di rosa e aveva un cane rosa, nella memorabile puntata che vedeva protagonisti il Calabrone Verde (Van Williams) e Kato (Bruce Lee). Ma a quel punto Diane era già una professionista affermata. Lanciata dal suo primo film, dove la McBain apparve con Richard Burton: Lo zar dell’Alaska (1960) di Vincent Sherman.

Sotto un video da Youtube che raccoglie piccoli estratti delle sue performances

Dagli esordi alle collaborazioni glamour accanto ai divi di sempre

Un esordio col botto, a cui seguirono i ruoli accanto a Troy Donahue e Claudette Colbert nel divertente Vento caldo (1961) di Delmer Daves. E nel ruolo della protagonista, una contadina che incontra una tragica fine, in Un pugno di fango (1961). E ancora. come anticipato, contrattualizzata dalla Warner Bros subito dopo il liceo, Diane McBain si affermò come la svampita Daphne Dutton nel telefilm Surfside 6, ambientato a Miami Beach nel 1960-62. Il suo personaggio possedeva uno yacht, il Daffy II, ormeggiato accanto alla casa galleggiante che fungeva da base per i detective privati interpretati da Williams, Donahue e Lee Patterson.

Diane McBain, il volto glamour di cinema e tv che ammiccava al dorato mondo di Hollywood

Quindi, lanciata da ruoli ammiccanti e interpretazioni indovinate, la McBain ha interpretato Diana St.Clair, un’autrice di libri che aiutano le donne a conquistare i loro uomini, in Voglio sposarle tutte (1966), trovando in Mike McCoy (Elvis Presley) il soggetto perfetto da seguire per il suo progetto successivo: Il perfetto maschio americano. E non solo lottò con i personaggi interpretati da Shelley Fabares e Deborah Walley per ottenere l’affetto di Elvis, ma la sua Diana finì per sposare un uomo più anziano interpretato da Carl Betz.

Diane McBain, il debutto alla fine del liceo: un talent scout la notò e la fece scritturare

E allora, nata a Cleveland il 18 maggio 1941, la McBain si trasferì con la famiglia a Glendale nel 1944. Da adolescente fece la modella per spot televisivi e pubblicità di riviste e, mentre recitava in uno spettacolo teatrale alla Glendale High School, un talent scout la notò e decise di scritturarla con la Warner per un contratto di sette anni il giorno del suo 18° compleanno. «Quando stavo per diplomarmi, mi hanno offerto il ruolo della nipote di Richard Burton in Palazzo di ghiaccio – ha raccontato l’attrice in un’intervista –. Bene: che ci crediate o no, non sapevo nemmeno chi fosse Richard Burton! Era un attore inglese, e io ero una ragazzina».