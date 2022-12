Due cadaveri in due giorni sulla spiaggia di San Rossore: inquirenti al lavoro su una fede e un Rolex

Un secondo cadavere, a distanza di pochi giorni, è stato restituito dal mare ed è stato trasportato dalle onde sulle spiagge di San Rossore, sul litorale pisano. In entrambi i casi gli investigatori della Questura di Pisa hanno escluso cause violente di morte.

Cadavere affiorato dal mare o dal fiume?

Nel pomeriggio di lunedì 19 dicembre il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura è intervenuto all’interno della tenuta del Parco di San Rossore in quanto era stato rinvenuto un cadavere nelle adiacenze della foce del fiume Serchio, più o meno nella stessa zona dove sabato 17 dicembre era affiorato un precedente cadavere trasportato dall’acqua in seguito alle mareggiate. Il cadavere, in avanzato stato di decomposizione, previo il nulla osta del pubblico ministero di turno, è stato recuperato dai necrofori ed affidato all’Istituto di Medicina Legale per gli accertamenti del caso. Ancora non chiaro se il corpo sia affiorato dalle acque dal mare o se sia stato trascinato sull’arenile del fiume Serchio.

Gli accertamenti investigativi della Squadra Mobile e quelli tecnici della Polizia Scientifica della Questura su entrambe le salme sono a buon punto nell’attribuire una identità certa ad entrambe le salme. Servirà la comparazione genetica per togliere ogni dubbio, ma nel primo caso gli investigatori sono partiti dalle cose che indossava il cadavere, un Rolex e un paio di slip, per risalire ad un uomo scomparso nei mesi scorsi da fuori la provincia pisana.

I due corpi di San Rossore: maschi, senza apparenti segni di violenza

Analogo clichè investigativo per la seconda salma, di un pisano, che indossava una scarpa color amaranto di una nota marca e la fede nuziale con inciso i nomi di battesimo degli sposi e la data delle nozze. I familiari su delega della Procura della Repubblica, sono già stati sentiti negli uffici della Polizia di Stato, confermando in buona sostanza la bontà delle piste investigative individuate.