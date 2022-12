Dimissioni di Fratoianni e Bonelli: Striscia lancia un sondaggio dopo il caso Souhmaoro

Gli onorevoli Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli devono dimettersi dopo l’affaire Soumahoro? È il sondaggio che Striscia la notizia lancerà questa sera. Si potrà votare sul sito di Striscia.

Bonelli e Fratoianni: ecco il sondaggio bomba di Striscia

“Come già denunciato dal tg satirico di Antonio Ricci – spiega Striscia nel comunicato che annuncia la puntata – prima che Verdi e Sinistra Italiana candidassero Aboubakar Soumahoro, qualcuno aveva avvertito Fratoianni e Bonelli su alcune ambiguità nell’operato dell’ex sindacalista di Lega Braccianti. L’ex senatrice 5 Stelle Elena Fattori, i due esponenti pugliesi di Sinistra Italiana Marco Barbieri e Mario Nobile e Don Andrea Pupilla, il responsabile della Caritas di San Severo, avevano tutti espresso delle perplessità, ma nessuno è stato ascoltato”. La ricostruzione completa dei fatti questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).

Bonelli smentisce l’espulsione di Soumahoro

Espulsione di Soumahoro dall’Alleanza Verdi-Sinistra? “Non so da dove venga questa notizia. Se un giorno dovesse esserci qualcosa, saremo noi a parlare. Sono abbastanza basito. Non mi risulta. Ma lo dovrei sapere, no?”. Così Angelo Bonelli smentisce all’AdnKronos le notizie circolate sull’espulsione dall’Alleanza dell’ex sindacalista dei braccianti, che si è già autosospeso, e che approderebbe così al gruppo Misto.

La lettera a Fratoianni: “Con Soumahoro state facendo un autogol”

Don Pupilla aveva già avvisato Fratoianni con una lettera, nero su bianco. “L’attività di Soumahoro nei campi del foggiano, solo virtuale e tesa ad accendere fuochi, non l’abbiamo denunciata ora”, ha detto don Andrea. “Quando è stato candidato, ho scritto personalmente all’onorevole Fratoianni in privato, dicendogli che stavano facendo un autogol ma naturalmente non mi ha risposto: evidentemente ha prevalso il racconto virtuale del leader di una nuova sinistra. Nel virtuale molte cose sono costruite e artefatte ma poi la realtà è diversa. Noi nella realtà ci siamo da tempo, nel virtuale non ci rifugiamo”.