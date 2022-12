Dieci anni di FdI: domani (ore 15) La Russa e Piantedosi aprono la festa di piazza del Popolo

“Buon compleanno Fratelli d’Italia!” Alla vigilia della tre giorni in piazza del Popolo per celebrare i dieci anni dalla fondazione del partito guidato da Giorgia Meloni gli auguri e gli inviti corrono sui social mentre la macchina organizzativa è a pieno ritmo. Il titolo dell’evento (dal 15 al 17 dicembre) è già un manifesto programmatico di forte impatto: “10 anni di amore per l’Italia”. A suggellare l’identità patriottica del movimento nato il 16 dicembre 2012. Che, dopo una lunga traversata nel deserto, oggi è il primo partito italiano con oltre il 30 per cento nei sondaggi. Ed esprime la prima premier donna della storia repubblicana. Due traguardi inimmaginabili che premiano la coerenza del movimento nato dall’addio al Popolo delle Libertà, un esperimento deludente dovuto alla frettolosa fusione a freddo tra An e Forza Italia.

Dieci anni di Fratelli d’Italia: dal 15 al 17 dicembre a piazza del Popolo

Denso il programma di incontri, interviste e tavole rotonde della kermesse che si concluderà sabato pomeriggio con l’intervento del premier Meloni, dal titolo “Gli appunti di Giorgia in piazza”. L’apertura ufficiale della manifestazione sarà giovedì 15 gennaio alle ore 15 con gli interventi di Paolo Trancassini, coordinatore regionale del Lazio, Marco Silvestroni, coordinatore di Roma provincia, Massimo Milani, coordinatore di Roma città, Fabrizio Ghera, capogruppo in Regione Lazio, Massimo Ferrarini, capogruppo Città Metropolitana di Roma Capitale, Giovanni Quarzo, capogruppo Roma Capitale. Il dibattito sarà moderato dal giornalista Antonio Rapisarda.

La prima giornata con La Russa, Piantedosi, Schillaci e Lollobrigida

Grande attesa per la partecipazione del presidente del Senato, Ignazio La Russa, che alle ore 16,30 sarà intervistato da Bruno Vespa. A introdurre Franco Zaffini, presidente della Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del Senato. Al seguire, alle ore 18, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sarà intervistato da Maurizio Belpietro, direttore de La Verità e di Panorama. A introdurre Emanuele Prisco, sottosegretario al Ministero dell’Interno. Alle ore ore 19 è prevista la tavola rotonda “Sovranità e sicurezza alimentare”. Interverranno i ministro della Salute Orazio Schillaci e il ministro dell’Agricoltura della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida. Al microfono della festa di Fratelli d’Italia si alterneranno Massimiliano Giansanti, presidente nazionale Confagricoltura, Ettore Prandini, presidente di Coldiretti, Barbara Nappini, presidente di Slow Food, Maurizio Martina, vicedirettore Generale della Fao, Roberto Arditti, direttore editoriale di formiche.net, Angelo Mellone, vicedirettore Rai Daytime. Ad introdurre Patrizio La Pietra, sottosegretario al Ministero dell’Agricoltura. Modera Luca De Carlo, presidente della Commissione Industria, commercio, turismo del Senato. Non solo politica, la giornata si conclude con le performance di Federico Palmaroli, in arte Osho, e di Cristina d’Avena. Presenta la serata Stefano Tozzi.