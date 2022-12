Covid, Bignami: “Attivata la sorveglianza sugli hub italiani, ora serve l’impegno della Ue”

“Abbiamo attivato, come ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le misure di sorveglianza attiva. Sia interne che comunitarie per verificare gli arrivi sugli hub italiani”. Così in un comunicato Galeazzo Bignami, viceministro con delega al trasporto aereo di Fratelli d’Italia.

Covid, Bignami: abbiamo attivato le misure di sorveglianza attiva

“È evidente che le misure nazionali finalizzate alla realizzazione di tamponi per gli arrivi in Italia debbano essere accompagnate da azioni trans-fontraliere di livello comunitario”, aggiunge, “in linea con la recente raccomandazione del 13 dicembre 2022 di cui il ministero ha chiesto l’attivazione in sede Ue. Presidiando così anche le triangolazioni trasportistiche”.

La lezione di tre anni fa ci impone risposte immediate

“La lezione impartitaci tre anni fa dal Covid – sottolinea Bignami- ci ha insegnato come l’immediata capacità di preparazione e risposta delle prime avvisaglie di allarme pandemico sia centrale. Proprio per prevenire situazioni di emergenza. Per questo ci siamo attivati immediatamente in pieno coordinamento col Ministero della Salute seguendo ora per ora le misure da adottare.” Oggi, alle ore 10, Bignami sarà all’aeroporto di Fiumicino, Terminal 5, per monitorare gli arrivi dei voli umanitari.

La commissione Ue al lavoro per la sicurezza sanitaria

Intanto alla luce della situazione d’allarme in Cina per il covid la Commissione europea “ha convocato per oggi il comitato per la sicurezza sanitaria. Per discutere con gli Stati membri e le agenzie Ue possibili misure per un approccio coordinato a livello europeo.