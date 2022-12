Bossi si fa la sua Lega: «Il nostro obiettivo è restare fedeli alle battaglie per il Nord»

Umberto Bossi non molla e va avanti con il Comitato Nord, ora trasformato in associazione. Con qualche variazione rispetto al recente passato. Se prima, infatti, l’obiettivo era quello di creare uno spazio di confronto nella Lega con il dichiarato scopo di trattenervi i dissidenti, ora lo scopo, si legge in una nota, è «restare fedeli alle battaglie per il Nord». Che è un altro modo per dire che il Carroccio pullula di infedeli. E se uno poi pensa alle energie che Matteo Salvini sta profondendo per il Ponte sullo Stretto, capisce subito che anche il leader è fortemente indiziato. Basta, del resto, la ridondanza dei riferimenti al nord nella nota che lo ha annunciato per capire che il Comitato nasce con il preciso obiettivo di fare il controcanto al Capitano.

Bossi sempre più in competizione con Salvini

Eccola: «L’idea del presidente a vita della Lega Umberto Bossi prende corpo con la costituzione dell’associazione Comitato Nord con lo scopo di valorizzare e difendere le Regioni del nord, sostenere e promuovere l’autonomia delle Regioni del nord e promuovere e diffondere attività culturali di promozione e valorizzazione dei territori del nord». Chiaro come il sole. Resta invece da capire come si muoverà in concreto la neonata associazione. Soprattutto in vista delle elezioni regionali che si terranno il Lombardia il 12 e 13 febbraio. Finora Bossi ha tenuto la barra al centro non ammettendo deviazionismi dalla linea ufficiale di Salvini: appoggio incondizionato all’uscente Attilio Fontana.

Il nodo delle regionali in Lombardia

Ma è fatale che la sua iniziativa finisca per ingenerare qualche equivoco. Solo una settimana fa, tre consiglieri regionali – Mura, Lena e Formenti – sono usciti dalla Lega per formare il Comitato Nord all’interno del Pirellone. Avevano scambiato la corrente del Senatùr per un nuovo partito. Tanto è vero che Salvini li ha espulsi nonostante il tentativo di mediazione di Bossi. Un minuto dopo ai tre è arrivato l’accorato appello di Letizia Moratti, candidata del Terzo polo alla presidenza della Regione: «Unitevi a me». E siamo al punto: fin dove si spingeranno i ribelli nordisti nella loro rivendicazione, atteso che il futuro della leadership di Salvini passa per la vittoria in Lombardia?