A Natale Letta resta zitto, rispunta Di Maio e Soumahoro fa l’offeso citando Martin Luther King

Due grandi ritorni, sui social, in questi giorni di Natale. Dopo qualche giorno di assenza è rispuntato per gli auguri l’ex icona della sinistra, Aboubakar Soumahoro, travolto dallo scandalo delle coop di braccianti che sarebbero stati sfruttati dalla moglie e dalla suocera. Nessun riferimento alle ruberie familiari, ma un appello all’amore nel segno nientedimeno che del simbolo della causa degli afroamericani, Martin Luther King. “Auguri di un sereno Natale all’insegna dell’amore che ci permette di resistere alla malvagità e alla cattiveria per coltivare l’altruismo e la solidarietà. Come disse Martin Luther King, ‘alla fine, non ricorderemo le parole dei nostri nemici, ma il silenzio dei nostri amici'”, scrive su Twitter.

A Natale ritorna sui social anche Luigi Di Maio

Ma c’è anche un altro grande ritorno sui social, quello di Luigi Di Maio, volatilizzatosi dopo la disastrosa tornata elettorale di settembre. Si rifà vivo su Twitter con un pensiero per le vittime della guerra in Ucraina: “Questo Natale il mio pensiero va al popolo ucraino, in particolare ai bambini, ai loro genitori e ai loro nonni che li stanno proteggendo nonostante il freddo, la mancanza di elettricità e i bombardamenti dell’aviazione russa. Il coraggio di questo popolo è di grande ispirazione per me. Che Dio li protegga . Buon Natale a tutti voi. Luigi”, scrive, postando la foto di un bambino ucraino.

Gli auguri di Giorgia Meloni e il silenzio di Letta

Auguri “familiari”, quelli postati invece da Giorgia Meloni: “A voi e ai vostri cari, i migliori auguri per un Natale di gioia e amore”, scrive il premier davanti a una stella di Natale, con la figlia in braccio e il compagno Andrea Giambruno accanto a loro due.

Silvio Berlusconi e Marta Fascina, invece, si mostrano sereni in versione Ken e Barbie. Il leader di Forza Italia e la compagna Marta Fascina mostrano uno dei doni ricevuti a Natale: Berlusconi e Fascina in versione bambole-statuette, mano nella mano. “Che bel regalo che abbiamo ricevuto. E voi cosa avete trovato sotto l’albero?”, chiede il Cav nel messaggio abbinato alla foto pubblicata su Facebook.

Matteo Renzi su rivolge invece a chi vive il Natale “senza l’affetto e la presenza di un congiunto”, mentre Matteo Salvini lancia un appello: “Almeno in queste ore stop politica e polemiche”, per poi fare un bilancio di quanto fatto. “Certo da due mesi penso abbiate capite che stiamo dando il massimo giorno e notte, e per quello che riguarda il mio ministero sbloccare cantieri, strade, autostrade, aeroporti, ponti, ferrovie. Sono convinto che il meglio deve ancora venire”.

Cartoline augurali di Ignazio La Russa, Lorenzo Fontana, Antonio Tajani e Anna Maria Bernini, mentre resta in silenzio Enrico Letta al contrario di Giuseppe Conte che invece posta una foto sorridente: “Una splendida giornata a tutti voi. Buon Natale di vero cuore!”.