Un 45enne albanese picchia l’autista di un bus e gli causa la frattura del setto nasale

Aggredito un altro autista di bus. Un uomo voleva salire con la bici sul pullman (un Breda-Menarini con pianale ribassato senza bagagliaio) occupando lo spazio riservato ai disabili. Al ripetersi del “no” da parte del conducente, lo ha aggredito e picchiato causandogli la frattura del setto nasale e una prognosi di 20 giorni. È successo in Abruzzo, sulla tratta Giulianova- Teramo, su un mezzo dell’azienda di trasporto regionale Tua. Erano al capolinea della stazione di Giulianova.

Ad aggredire l’autista del bus è un 45enne

L’aggressore, un uomo di 45 anni di origini albanesi, è stato successivamente arrestato dai carabinieri. «A fine agosto», denunciano i sindacalisti, «un autista della Baltour sul servizio urbano di Teramo è stato accoltellato al petto per poi subire un intervento chirurgico al polmone. Ancora prima, i passeggeri non paganti hanno aggredito un verificatore di titoli di viaggio Tua. Un altro autista di bus a Lanciano, al terminal, è stato preso a pugni da dietro e costretto a tre mesi di cure mediche. Tutto ciò gli ha causato 6 mesi di inidoneità alla mansione. Vi sono poi le aggressioni verbali che lasciano il segno comunque in quella che dovrebbe essere una normale giornata di lavoro».