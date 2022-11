Ucraina, colloquio Lollobrigida-Solskyi per garantire le esportazioni di grano verso l’Africa

«Oggi, in video collegamento, ho avuto un colloquio con il ministro dell’Agricoltura dell’Ucraina Mykola Solskyi. Un confronto durante il quale è stata ribadita la necessità di cooperare per affrontare le prossime sfide nel delicato contesto geopolitico che stiamo vivendo. Bisogna continuare a garantire le esportazioni di grano ucraino verso il continente africano, con l’obiettivo di mitigare gli effetti del conflitto sulla sicurezza alimentare e contenere le possibili conseguenze sotto il profilo della pressione migratoria verso l’Ue». Ad affermarlo in una nota è il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

Lollobrigida: «Sostenere i Paesi economicamente più svantaggiati»

«Occorre sostenere quei Paesi economicamente più svantaggiati per evitare che la crisi alimentare spinga donne e uomini ad abbandonare le proprie casa e famiglie perché costretti dalla fame, incrementando ancora di più il dato già all’armante di questo fenomeno», sottolinea.

Lollobrigida, l’incontro coi sindacati

In mattinata aveva incontrato le sigle sindacali della Funzione pubblica. Un incontro durato tre ore, in un clima di fruttuosa collaborazione, nel corso del quale sono stati approfonditi i temi legati agli indirizzi politici, le criticità operative e la necessità di operare insieme per dare la giusta importanza al lavoro di tutti, in modo sinergico, partendo dalla centralità economica dell’agricoltura e del settore agroalimentare. Nel corso della riunione, si legge in una nota del ministero, è emerso l’impegno di instaurare, tra il Masaf e i sindacati di categoria, un meccanismo sistemico per il raggiungimento di traguardi specifici, inseriti in una visione strategica.

Cosa significa sovranità alimentare

«Sovranità alimentare non significa solo difendere i nostri prodotti ed esportare un modello fatto di qualità, ma investire sull’agricoltura e sulla filiera corta e, in questo modo, sostenere le aree interne e contrastare così il fenomeno dello spopolamento», ha spiegato il ministro Lollobrigida.

«Sarà necessario efficientare le risorse umane e pianificare un’organizzazione interna al dicastero. L’obiettivo resta quello di un’utenza soddisfatta, un traguardo da raggiungere senza vincoli ideologici ma partendo da presupposti pragmatici».