Tragedia a Cesena, bimbo di 7 anni muore mentre era in bici, investito da un autobus

Un bimbo di sette anni ha perso la vita in seguito a una tragedia che si è verificata intorno alle 17.30 lungo la via Cervese, all’altezza della frazione di Ceseba Sant’Egidio. Da una prima ricostruzione dei fatti alla quale stanno lavorando gli agenti della polizia locale, la dinamica sarebbe agghiacciante. Era in bicicletta insieme al papà e al fratello quando, per cause ancora da accertare, ha perso l’equilibrio cadendo a terra. L’autobus, che in quel momento sopraggiungeva, non è riuscito a frenare in tempo investendo il piccolo, 7 anni appena, morto sul colpo. E’ successo intorno alle 17 in via Cervese, a Cesena. Sul posto i poliziotti e gli agenti della Polizia Locale impegnati per i rilievi.

“Sembra che il piccolo fosse seduto sul seggiolino posteriore della bici condotta dal padre” – ricostruisce la tragedia Il Resto del Carlino-. Che stava pedalando in direzione di villa Chiaviche lungo la pista ciclabile. “A loro fianco ci sarebbe stato il fratello maggiore. Non è ancora chiaro cosa sia successo con esattezza, ma pare che la bici guidata dal padre a un tratto si sia inclinata e il bimbo sia caduto verso la carreggiata. Proprio nel momento in cui transitava un autobus della linea uno, che procedeva dalla periferia verso il centro storico.

Il conducente non è stato in grado di evitare l’impatto. I sanitari precipitatisi sul posto non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso del bimbo, mentre il resto della famiglia è stata trasportata al ponto soccorso dell’ospedale Bufalini in stato di choc. La via Cervese è stata chiusa e il traffico è stato deviato lungo le altre strade del quartiere. La tragedia si è verificata – leggiamo sul Carlino – a poche centinaia di metri dal punto in cui, sempre sulla via Cervese, il primo agosto del 2019 perse la vita un altro giovanissimo. In quel caso si era trattato di un quindicenne che si trovava in sella alla sua moto.