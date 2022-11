Stazione Termini, giovane romeno terrorizza i passeggeri impugnando due bottiglie di vetro

Dieci persone denunciate a piede libero e dodici sanzionate amministrativamente. È il bilancio dell’azione di controllo dei Carabinieri nell’area della Stazione Termini. Nel mirino, oltre allo scalo, le vie circostanti fino a tutta piazza dei Cinquecento. Una zona, a Roma. frequentata da numerose persone, tra cui turisti e pendolari.

Stazione Termini, romeno con due bottiglie di vetro

Continuano quindi le violenze e le illegalità in un territorio che da tempo è terra di nessuno. Gli episodi si moltiplicano. Le forze dell’ordine hanno denunciato un cittadino 31enne di nazionalità romena per il reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere. I carabinieri, infatti, hanno sorpreso l’indagato all’interno dello scalo ferroviario, mentre impugnava due bottiglie di vetro. Minacciava di lanciarle senza alcun motivo in direzione dei passeggeri in transito, creando un forte clima di tensione.

In cinque molestavano i viaggiatori alle biglietterie

Cinque soggetti invece, hanno avuto una denuncia poiché i militari li hanno sorpresi mentre molestavano i viaggiatori all’interno della Stazione Termini. Si avvicinavano con insistenza alle persone. Richiedevano l’elemosina e offrivano “assistenza” nei pressi delle biglietterie. Una scena, questa, che si ripete quotidianamente da anni. Invece, altri quattro sono stati denunciati per l’inosservanza del divieto di ritorno nel Comune di Roma emesso nei loro confronti.

Sanzioni per divieto di stazionamento

I carabinieri, poi, hanno sanzionato dodici persone per violazione del divieto di stazionamento nei pressi della Stazione Termini. A loro carico è stato emesso contestuale ordine di allontanamento per 48 ore dalla predetta area.

La lite a bottigliate nella zona della Stazione Termini

Pochi giorni fa una lite tra due clochard è sfociata in aggressione a colpi di bottiglia. In pieno pomeriggio, a via Marsala, i carabinieri sono stati attirati dalle urla in strada. Come ricostruito dai militari, un polacco aveva colpito un romeno 31enne con una bottiglia di vetro alla testa. Il ferito è stato portato in ambulanza al Santo Spirito e medicato per una ferita lacero contusa, non in gravi condizioni. L’aggressore 35enne, è stato arrestato da carabinieri e trovato con una grossa pinza dalla punta acuminata.