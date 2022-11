Scene drammatiche da Casamicciola: il video del salvataggio di un uomo. Ritrovati 8 dispersi

Un uomo semisommerso dall’acqua e dal fango, fino al dorso, vicino a un palo di ferro come ancora di salvezza. E’ quanto si vede in un impressionante filmato sui social che racconta i momenti del suo imminente salvataggio a Casamicciola, nell’isola di Ischia. L’uomo parla con i soccorritori, che gli dicono di non muoversi perché stanno per raggiungerlo.

Sono intanto state ritrovate 8 persone tra i dispersi della frana di Casamicciola. Lo ha riferito, nel punto stampa, il prefetto di Napoli, Claudio Palomba.“Otto dispersi sono stati trovati, tra cui un bambino, e abbiamo ancora una decina di dispersi”, ha affermato.

La vittima identificata a Casamicciola è una donna dell’Est Europa

E’ una donna provieniente da un Paese dell’Est e sposata sull’isola con un cittadino di Casamicciola la prima vittima della frana verificatisi sull’isola. E’ quanto si apprende dai soccorritori intervenuti sul posto. “Abbiamo sentito in collegamento il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che ha voluto sincerarsi della situazione”. A dirlo, il prefetto di Napoli, Claudio Palomba, facendo il punto dei soccorsi a Ischia con i cronisti.

A Ischia 30 morti negli anni per le alluvioni

Non è la prima volta che il maltempo miete vittime a Ischia. I dati del catalogo gestito da CNR IRPI evidenziano come nel Comune di Casamicciola si siano già verificate frane che hanno causato perdita di vite umane: in poco più di cent’anni, hanno calcolato al Cnr, trenta persone hanno perso la vita nell’isola vicino a Napoli. Nel 1910, durante un evento molto intenso, alluvioni con elevato trasposto solido, crolli e numerosi dissesti diffusi causarono 11 morti. In anni più recenti, il 7 giugno del 1978 ci furono 5 vittime a Barano d’Ischia. Sempre a Casamicciola una vittima si è registrata nel 1987, quando un crollo di roccia distrusse un ristorante, e un’altra nel 2009, sempre nel mese di novembre, quando una colata di fango e detriti ha travolto e ucciso una ragazza quattordicenne. L’ultima morte, prima di quelle di oggi, è datata 2015 nei pressi della sorgente Olmitello a Barano d’Ischia.

Barbaro: “Dopo l’emergenza al lavoro sulla prevenzione”

“Le istituzioni sono tutte impegnate nelle operazioni di soccorso e il territorio è monitorato anche con l’utilizzo dei droni per trovare i circa 12 dispersi di cui allo stato attuale si ha notizia. Siamo in stretto contatto con le strutture operative sul territorio”. Così il sottosegretario all’Ambiente e alla Sicurezza Energetica Claudio Barbaro dopo un colloquio con il Comandante generale del CUFAA, generale Antonio Pietro Marzo, sulla frana che ha colpito la zona del Celario nel comune di Casamicciola a Ischia che conta un centinaio di abitanti quasi tutti già evacuati e che già nel 2009 fu oggetto di un’alluvione e una frana, vittima una donna, che arrivò fino al mare. “Esprimiamo – aggiunge – la massima vicinanza agli abitanti di una zona, che già è stata colpita nel passato, e da monitorare con grande attenzione: superata l’emergenza il Ministero lavorerà alacremente sugli strumenti più idonei di prevenzione e messa in sicurezza del territorio. Siamo addolorati per questo ulteriore grave avvenimento, legato al dissesto idrogeologico, che subisce la Campania”.