Sbarcano a Catania tutti i migranti della Geo Barents e della Humanity 1, la Ocean Viking va invece a Marsiglia

Sbarcheranno tutti stasera a Catania i migranti, oltre duecento, che si trovano sulla nave Geo Barents. Sulla nave è stato riscontrato un livello di alto rischio psicologico dalla commissione composta Usmaf e medici dell’Asp etnea, in cui operano tre psichiatri, due psicologi, un pedagogista e un infettivologo. Il parere di questa commissione ha sbloccato la situazione. Un nuovo triage è in corso anche a bordo della Humanity 1 dove sono presenti ancora una trentina di persone. Anche per loro lo sbarco è imminente.

Ma se per questi migranti arriva l’ok allo sbarco un’altra nave, la Ocean Viking, ha dovuto far rotta verso la Francia. Dopo il no allo sbarco in Sicilia, la Ocean Viking si dirige verso Marsiglia con 234 persone a bordo. Saranno accolte tutte in Francia, senza alcuna selezione. Qualcosa si muove, dunque, in Europa dopo che il governo italiano ha adottato la linea della fermezza. “L’apertura del porto di Marsiglia alla nave Ocean Viking – commenta il senatore Lucio Malan di FdI – è il risultato della concreta azione del governo e del presidente Meloni. Un primo passo che riconosce ciò che Fratelli d’Italia afferma da tempo e cioè che i flussi migratori sono un tema dell’Europa e non soltanto dell’Italia”. Nelle ultime ore quattro navi avevano fatto rotta verso l’Italia: i migranti di tre di esse sono stati accolti, per la quarta si è finalmente mossa la Francia.

E’ stato deciso intanto che il ministro dell’Interno Piantedosi illustrerà al Senato le decisioni adottate sulla gestione dei flussi migratori. Una richieste delle opposizioni cui il centrodestra ha detto sì. “Non vediamo l’ora di far sapere al Paese che l’aria è cambiata”, ha affermato, intervenendo in Aula, il capogruppo della Lega, Massimiliano Romeo. “Il ministro Piantedosi -ha aggiunto il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia, Lucio Malan– sta facendo un ottimo lavoro difendendo la legalità e fornendo pienamente il supporto umanitario”. “È bene far vedere il cambio di marcia”, ha concluso Licia Ronzulli, capogruppo di Forza Italia.