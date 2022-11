Ridicolo show di Conte in tv, tra gaffe e amnesie sulle armi: “Il governo deve rimboccarsi le… mani” (video)

Il solito Giuseppe Conte, simpatico e un po’ pasticcione, aggressivo a tratti ma spesso smemorato, per non dire altro, ha tenuto banco l’altra sera da Bianca Berlinguer a Carta Bianca, con Paolo Mieli a fargli le domande e lui un po’ impacciato nelle risposte. Alla fine della trasmissione, la sua ospitata è diventata oggetto di dibattito, e di sfottò, su twitter e sui social, con uno spezzone di video nel quale l’ex premier diventa involontariamente comico invitando tutti a “rimboccarsi le mani” e non le maniche (video).

L’amnesia sull’invio delle armi votato dal M5S

Ma quella era solo una gaffe a margine di una serata difficile nella quale Conte ha sostenuto di non aver mai votato, come M5S, l’invio di armi all’Ucraina, salvo essere smentito poco dopo dall’osservatorio parlamentare Pagella Politica, che in rete ha spiegato a tutti che i 5 Stelle, al contrario, abbiano votato a favore del decreto che dà il potere al governo fino a fine 2022 di inviare armi, il “decreto Ucraina”, che autorizza fino al 31 dicembre 2022 – previo atto di indirizzo delle Camere – la cessione di mezzi, materiale ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina.

Le gaffe di Conte, tra inceneritori e maniche…

Gaffe più serie non sono mancate anche su altri temi, come quelli ambientali. Alla richiesta di chiarire come il M5S possa affrontare il problema dei rifiuti senza costruire i termovalorizzatori, Conteha risposto citando il… modello Colleferro “dove il sindaco del Pd ha abbandonato l’inceneritore per le nuove tecnologie”. Ovviamente le ironie si sono scatenate sulla rete sul paragone tra il carico dei rifiuti di Roma e quello di Colleferro…

Poi il simpatico scivolone sulle maniche, quando Conte si è rivolto con durezza al governo sul tema dei migranti: “Si rimbocchino le mani e in Europa loro forse potrebbero ottenere di più”…

Lo scivolone dell’ex premier

