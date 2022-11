“Questo il mio ultimo post”, l’arresto in Iran di due famose attrici che hanno contestato il regime (video)

“Qualunque cosa accada, sappiate che, come sempre, starò con il popolo iraniano. Questo forse è il mio ultimo post”, ha scritto la famosa attrice iraniana Hengameh Ghaziani prima di essere portata via dalla polizia e arrestata assieme ad un’altra celebre collega, Katayoun Riahi, con cui condivide l’accusa di aver sostenuto pubblicamente proteste antigovernative di massa in Iran per le violenze della polizia cosiddetta “morale” contro le donne.

L’arresto delle due attrici, molto conosciute in Iran, è stato svelato dai media statali del paese.

Hengameh Ghaziani e Katayoun Riahi sono accusate di collusione e di aver agito contro le autorità iraniane, secondo l’agenzia di stampa ufficiale dell’Iran, Irna.

Entrambe le donne in precedenza erano apparse in pubblico senza il velo obbligatorio imposto dalle autorità religiose.

Un gesto compiuto per manifestare solidarietà ai manifestanti e che, secondo le autorità dell’Iran, va considerato come “un atto di sfida” al regime.

Attrici pluripremiate, entrambe le due donne sono state arrestate ieri su ordine dell’ufficio del procuratore iraniano, rende noto l’Irna.

La 52enne Hengameh Ghaziani è stata arrestata per aver tentato di incitare, sostenere “rivolte” e comunicare con i media dell’opposizione.

In precedenza, Hengameh Ghaziani aveva rivelato di essere stata convocata dal tribunale sulla base di un video caricato il 19 novembre sul suo account Instagram personale.

Nel video, Hengameh Ghaziani è in piedi sul ciglio della strada senza indossare l’hijab. Guarda nella telecamera, poi si volta e inizia ad intrecciarsi i capelli.

Secondo il sito web di notizie giudiziarie, Mizan Online, Ghaziani è una delle otto persone convocate dall’ufficio del pubblico ministero per post “provocatori” sui social media.