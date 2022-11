“Quel poveretto di Conte”. Sgarbi umilia il leader del M5S che difende lo sballo

Dopo la cerimonia del giuramento dei sottosegretari a Palazzo Chigi, un Vittorio Sgarbi molto loquace si sofferma a parlare con i cronisti sul tema del giorno: la norma anti rave voluta dal governo sulla quale la sinistra tutta sta almanaccando e attaccando. Il critico d’arte se la ride. La norma sui rave è liberticida? “Ma questo lo dice quel poveretto di Conte. E’ giusto punire quelli che mettono a rischio la salute delle persone… Questa è una violenza grave alle persone, la diffusione della droga, il rovinare i luoghi privati. Per fare una manifestazione o un concerto occorre chiedere una autorizzazione“. Insomma, la norma è volta a tutelare la sicurezza, non c’è dubbio. E l’ex premier che parla di libertà violate è grottesco.

Sgarbi: “Norma rave liberticida? Lo dice quel poveretto di Conte…”

Quelli che ora si stracciano le vesti accusando il governo di comprimere le libertà sono gli stessi che godevano nel mandare controlli e droni a scalatori e bagnanti solitari. Un po’ di pudore, ribadisce Sgarbi. Conte ha usato parole irricevibili, parlando di “Stato di polizia” e accusando il governo di alimentare tensioni sociali. Tutto il contrario. Il sottosegretario alla Cultura aggiunge: “La pena forse è indicata in modo troppo alto, però è giusto che sia punito chi fa una cosa irregolare e trasgressiva”. Del resto, sarà il dibattito parlamentare a suggeriire eventuali modifiche e aggiustamenti. Poi il critico d’arte entra nel merito di alcune questioni di sua immediata competenza.

Sgarbi: “La ricostruzione del dopo-terremoto è fondamentale”

Torna su una proposta da lui più volte formulata: “Occorrere rendere gratuiti i musei per i cittadini della città in cui ci sono i musei. Rendere il museo una casa aperta, dove entri anche se ci sei già stato. Inoltre, qualunque governo non si può ritenere tale se non mette a posto il terremoto. La ricostruzione è assolutamente fondamentale”. Un’altro tema che gli sta a cuore è la salvaguiardia del paesaggio.: “Proverò a occuparmi del patrimonio artistico cercando di impedire la distruzione del paesaggio con fotovoltaico ed eolico selvaggi”.