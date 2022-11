Presunti abusi sulle ginnaste, interviene la Procura di Brescia: i vertici federali sentiti dal pm

Si sono svolti negli uffici della Procura di Brescia gli interrogatori del presidente della Federginnastica Gherardo Tecchi, del segretario generale Fgi Roberto Pentrella e della direttrice tecnica della nazionale di ritmica Emanuela Maccarani.

Tecchi, Pentrella e Maccarani convocati in Procura a Brescia

Il pm Alessio Bernardi li ha sentiti come persone informate sui fatti nell’ambito dell’inchiesta sui presunti maltrattamenti fisici e psicologici su giovani atlete che hanno improvvisamente chiuso la carriera. I tre non hanno rilasciato dichiarazioni entrando in tribunale, hanno poi lasciato il tribunale di Brescia da un’uscita secondaria evitando così di incontrare la stampa.

Non solo la Procura di Brescia, la Fgi avvia un’indagine interna a Desio

In parallelo, la Fgi ha avviato un’indagine interna. Oggi si è svolta la prima delle due giornate di audizioni all’Accademia di Desio. L’indagine è partita d’ufficio, vista la mancanza di denunce formali, a seguito delle dichiarazioni rese pubbliche da alcune ragazze per le presunte vessazioni ricevute. In caso di accertamento di reati sportivi, sono previsti vari gradi di sanzioni, che vanno dall’ammonizione alla sospensione sino a un massimo di due anni, fino alla radiazione.

Il procuratore della Federginnastica Rossetti: “Dobbiamo fare subito chiarezza”

“Stiamo affrontando con grande serieta’ questo momento. Ogni segnalazione di comportamenti non corretti per noi va valutata prontamente. Tra oggi e domani sentiremo tutte le parti tra atlete, tecnici e staff e nel caso accertassimo eventuali responsabilita’ prenderemo i dovuti provvedimenti”. E’ quanto affermato dal procuratore federale della Federginnastica, Michele Rossetti nel primo giorno di audizioni all’Accademia Internazionale della Ritmica di Desio. “E’ utile ricordare che quella che stiamo conducendo e’ un’indagine conoscitiva attivata d’ufficio proprio perche’ non c’e’ alcuna denuncia corrispondente alle segnalazioni riportate dalla stampa – ha aggiunto Rossetti -. Per la serieta’ che contraddistingue la Procura federale ci e’ sembrato doveroso fare chiarezza con la massima tempestività”.

Alle audizioni una psicologa per parlare con le ginnaste

Se dovessi riscontrare eventuali anomalie le segnalero’ alla federazione. Mi occupo di psicologia dello sport, sono una psicologa dello sport, faccio questo da sempre e penso che non avro’ problemi a relazionarmi con loro”. Lo ha detto Marcella Bounous, psicologa individuata dalla Federginnastica per fare luce sulla vicenda. “Sono stata chiamata dalla federazione per cercare di lavorare con le ragazze come sostegno, come supporto psicologico, con l’obiettivo del miglioramento delle emozioni che a grandi livelli le atlete devono imparare a gestire”, ha aggiunto Bounous.

Nella foto Ansa, la ginnasta Alessia Russo