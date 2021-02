Accusato di violenza sessuale sulle ginnaste: si uccide l’allenatore della nazionale Usa (video)

L’ex allenatore della squadra nazionale statunitense di ginnastica John Geddert, accusato di violenze fisiche e psicologiche dalle sue ginnaste, si è suicidato. Il corpo dell’uomo è stato trovato esanime in un’area di sosta. Nei prossimi giorni Geddert avrebbe dovuto comparire in un tribunale della contea di Eaton.

Chi era John Geddert

Geddert era accusato di una serie di crimini, tra cui violenza sessuale, traffico di esseri umani e organizzazione criminale. Era stato coinvolto nello scandalo che ha portato alla condanna a 60 anni per molestie di Larry Nassar, ex medico sportivo della Michigan State University e della nazionale.

Avrebbe dovuto costituirsi giovedì pomeriggio, ma non si è presentato, ha detto l’ufficio del procuratore generale. “Hanno ritrovato il corpo di John Geddert oggi pomeriggio. Si è tolto la vita”, ha detto il procuratore generale del Michigan Dana Nessel. “Questa è la tragica fine di una tragica storia per tutte le persone coinvolte”. Gli abusi sulle ginnaste americane durati anni

In precedenza, il procuratore Nessel aveva registrato 24 diverse accuse contro Geddert che “si concentrano su molteplici atti di abuso verbale, fisico e sessuale perpetrati dall’imputato contro più giovani donne”. Due dei casi, riguardavano la presunta violenza sessuale su una ragazza di età compresa tra 13 e 16 anni. Doveva rispondere peraltro di 14 accuse per aver presumibilmente sottoposto “i suoi atleti a lavori o servizi forzati in condizioni estreme che hanno contribuito a far loro subire lesioni e danni”. Inoltre, ha usato la coercizione, l’intimidazione, le minacce e la forza fisica per convincerle a comportarsi secondo le sue istanze”.