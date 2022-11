Percepiva il reddito di cittadinanza ma gestiva due società: scoperto l’ennesimo “furbetto”

Percepiva il reddito di cittadinanza ma lavorava in nero come noleggiatore di barche. E amministrava due società. Il ‘furbetto’ è stato intercettato dalla Guardia di finanza di Gaeta nelle acque di Ponza. Mentre era alla guida di un’imbarcazione da diporto destinata al noleggio nautico. In seguito ad accertamenti incrociati e informazioni dell’Inps, si è scoperto che l’uomo, impiegato come lavoratore in nero per una società di noleggio, è risultato essere percettore del reddito di cittadinanza. Prendeva “l’assegno mensile” da gennaio 2022. Nonostante fosse rappresentante legale e socio amministratore di ben due società di capitali.

Da qui è scattata la segnalazione per la mancanza di requisiti per ottenere il beneficio sociale. E si è avviata la pratica per sospendere immediatamente l’erogazione del reddito di cittadinanza e recuperare le somma di denaro indebitamente percepite. Pari a circa 5.700 euro. Da parte della Guardia di finanza continua dunque l’opera di approfondimento dei soggetti controllati in mare durante l’estate. La metodologia prevede di restringere il campo solo a coloro che presentano indici di potenziale “pericolosità fiscale”.

Le intercettazioni della Guardia di finanza e gli incroci con l’Inps

Per poi di effettuare riscontro incrociando i risultati degli accertamenti fiscali con le banche dati dell’Inps e dell’Agenzia delle entrate. “Si tratta di un tipico esempio della trasversalità dei controlli della guardia di finanza – si legge in una nota – che partendo da un semplice controllo a mare riesce a verificare la posizione fiscale delle persone interessate. Smascherando false dichiarazioni finalizzate a percepire indebitamente un aiuto dello Stato rivolto a persone bisognose”.