New York, cade sui binari della metro: salvato all’ultimo secondo prima dell’arrivo del treno (video)

Spettacolare salvataggio a New York, dove un uomo caduto sui binari della metro è stato salvato all’ultimo secondo da un altro passeggero che la stampa Usa ha definito “buon samaritano”.

Un intervento arrivato pochi istanti prima che passasse il vagone della metro. Il provvidenziale salvataggio, come riporta La Voce di New York, è avvenuto giovedì pomeriggio, durante il Giorno del Ringraziamento, alla stazione di East Harlem, tra la 116ª Strada e Lexington, intorno alle 16.30. I pendolari della stazione hanno avvisato una coppia di agenti della caduta dell’uomo sui binari della stazione. Da lì, le riprese delle telecamere della polizia newyorchese mostrano l’intervento degli agenti per soccorrere l’uomo ferito.

La ricostruzione de La Voce di New York

La stazione in questione non dispone di un mezzanino che collega i binari in direzione nord e sud, quindi gli agenti hanno dovuto salire le scale e uscire dalla stazione per scendere dall’altro lato. Quando sono arrivati al binario nord, il samaritano era già sceso per cercare di aiutare. Insieme, i tre uomini hanno issato il pendolare ferito sulla banchina e lo hanno allontanato dai binari pochi secondi prima che un treno in arrivo sfrecciasse nella stazione.

L’altro salvataggio 48 ore dopo nella metro di New York

La metropolitana di New York, sotto questo aspetto, registra un alto tasso di pericolosità: sabato pomeriggio, praticamente appena 48 ore dopo, è avvenuta una situazione molto simile: stavolta a rischiare la vita è stata una donna, spinta sui binari dopo una lite. Come riferisce il New York Post, quando tre donne stavano scendendo le scale della stazione di Rockaway Avenue e hanno iniziato a litigare sulla banchina della linea C in direzione nord. La vittima, 38 anni, sarebbe stata spinta sui binari del treno da una o entrambe le donne con cui stava litigando, hanno detto i poliziotti. Fortunatamente al momento dell’incidente nessun treno stava entrando in stazione. Anche in questo caso, un “buon samaritano” ha aiutato la vittima a uscire dai binari e a tornare sulla piattaforma, hanno detto le autorità. Le altre due donne sono scappate.