Donna sviene e cade sotto al treno in corsa (video). Miracolo in Argentina: è salva e non si è fatta nulla

Le immagini mostrano quello che a tutti gli effetti può considerarsi un “miracolo”. La scena è quella che si svolge in una stazione argentina, passa un treno, una donna finisce sotto al treno che transita. Forse sviene, forse si lancia. È successo alla stazione dell’Indipendenza a Gonzalez Catan, periferia di Buenos Aires, in Argentina, le immagini a circuito chiuso riprendono tutto. Lo sguardo della gente, che assiste alla scena, improvvisa, è agghiacciato, anche perché sembra proprio che la donna venga inghiottita letteralmente dal binario, schiacciata tra il marciapiede e il treno in corsa. La narrazione postuma è che la donna, recuperata da terra, non si sia fatto nulla o quasi nulla ed è stata portata via su una sedia a rotelle una volta arrivata un’ambulanza. Candela, questo il nome della donna svenuta o inciampata o non si sa cosa, è stata comunque ricoverata e poi dimessa dall’ospedale di Buenos Aires.

La donna caduta sotto al treno: “Ho avuto un calo di pressione”

“Ho subito un improvviso calo della pressione sanguigna e sono svenuta. Ho cercato di avvertire la persona davanti a me ma non ricordo nient’altro, neanche nel momento in cui sono andata a sbattere contro il treno. Non so come faccio a essere ancora viva. Sto ancora cercando di dare un senso a tutto”, ha poi raccontato Candela, la donna finita sotto al treno. Nel 2019, un incidente simile, in metro, a Roma, provocò la morte di una senegalese.