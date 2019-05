Tragedia nella metro di Roma: donna finisce incastrata e muore sulle rotaie

Gravissimo incidente a Roma, dove una giovane donna è morta dopo essere finita sulle rotaie della metro alla stazione Lepanto. L’incidente, del quale è in corso di accertamento la dinamica, è avvenuto intorno alle 11.10 in direzione Anagnina. La donna, secondo quanto si è appreso inizialmente, era rimasta incastrata tra la banchina e le rotaie. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno tentato di prestare soccorso alla vittima, e la polizia, che ha immediatamente avviato le indagini e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della stazione per stabilire la dinamica dei fatti.

A dare notizia dell’incidente, senza però specificarne la gravità, era stato l’account Twitter dell’Atac (@infoAtac). Riferendo di un’interruzione delle corse tra Termini e Ottaviano, il profilo ufficiale dell’azienda aveva spiegato che i disagi erano dovuti a «soccorso a persona sui binari stazione Lepanto. Attivazione servizio bus navetta». Inizialmente, invece, la stessa Atac aveva parlato di «servizio interrotto per malore passeggero stazione Lepanto. In attesa di personale medico».