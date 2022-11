Montesano aveva già indossato la maglietta della Decima. E la Carlucci si era fatta la foto con l’attore

Il caso Montesano riserva ancora sorprese. La maglietta che l’Anpi definisce “indegna”, infatti, era già stata portata in scena a “Ballando con le stelle”. L’attore l’aveva indossata nella puntata del 5 novembre. Ne fa fede l’immagine che Milly Carlucci aveva anche postato dove si vedeva la t-shirt. In Rai intanto si cerca di addossare ogni colpa a una “programmista inesperta” ritenuta “colpevole” del pasticcio.

Il 5 novembre – scrive Repubblica – Milly Carlucci “ha infatti pubblicato una foto con Enrico Montesano e Alessandra Tripoli. La conduttrice di Ballando con le stelle, prima che la quinta puntata andasse in onda, aveva presentato anche sui social l’esibizione della coppia, “scendono in pista con un tango molto significativo” aveva scritto. Nell’immagine che risale a due settimane fa, l’attore ed ex concorrente indossava la stessa maglietta incriminata, sotto la giacca, nello studio del programma. Il post dopo lo scandalo che si è scatenato domenica 13 nella mattinata, è stato cancellato”.

Una novità significativa che, secondo un servizio odierno di Libero, “potrebbe innestarsi come elemento a sostegno della tesi del comico ed ex partecipante dello show secondo cui la maglietta era stata visionata a più riprese dai «rappresentanti della Rai» senza che nessuno avesse mosso obiezioni sulla «regolarità e liceità delle immagini». E che per questo ha dato mandato al suo legale a tutela della sua identità e onorabilità”.

Montesano intanto ringrazia per la solidarietà che gli è stata dimostrata postando sulla sua pagina Fb l’esordio della sua ultima performance a Ballando con le stelle.