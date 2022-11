Meloni all’Altare della patria, applausi e selfie con un gruppo di bambini (video)

Giorgia Meloni, nella ricorrenza del 4 novembre, si allontana a piedi dall’Altare della Patria e viene notata da un gruppo di bambini che la chiamano e la applaudono. Lei non si fa pregare, parla con loro e scatta selfie in cui tutti sorridono. Del resto che Giorgia Meloni sia molto popolare non è una novità e anche qualche giorno prima, camminando a piedi per recarsi a Palazzo Chigi, una folla di passanti l’aveva acclamata e applaudita.

Circostanze che fanno alzare il sopracciglio a una sinistra in preda alle convulsioni per il successo di una giovane leader di destra. La quale sinistra dimentica che anche altri premier hanno interloquito con le scolaresche e si sono lasciati fotografare assieme a gruppi di ragazzini. Proprio come capita anche a Giorgia Meloni, che non ha resistito al richiamo caloroso dei bambini ed è andata subito loro incontro.