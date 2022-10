Meloni a piedi verso Palazzo Chigi, la folla applaude: “Grazie Giorgia”. Letta si sfoga su twitter (video)

Applausi e cori (“Giorgia, Giorgia”) per Giorgia Meloni in piazza, al termine della conferenza stampa per il Cdm. La premier ha lasciato a piedi la sala Polifunzionale per tornare a Palazzo Chigi, giusto un centinaio di metri attraversando largo Chigi, dove intanto le forze dell’ordine avevano fermato il traffico e isolato la zona con un cordone di sicurezza.

La folla, assiepata ai margini della piccola piazza nel cuore di Roma, appena la Meloni è spuntata ha iniziato a battere le mani. La premier è apparsa sorpresa, tanto da esclamare: “Non sono abituata!”. Poi ha risposto ai cori e agli applausi con un sorriso e lanciando baci alla folla.

Enrico Letta si sfoga intanto su twitter, accusando il governo di avere premiato i no vax. “Peggio di così era difficile fare”. Ma il segretario dem perpetua in questo modo quell’approccio ideologico al Covid che è proprio il vero ostacolo, come ha detto Giorgia Meloni, a un approccio scientifico al tema. E l’ex ministro del Lavoro Andrea Orlando, anche lui su twitter, si applica nella demonizzazione della norma anti-rave. “Va letta con molta attenzione la norma anti-rave. Al netto delle pene spropositate, potrebbe non valere solo per rave”. Il Pd insomma, dopo avere difeso le devianze, difende anche i rave illegali. Certo che così di sicuro recupererà consensi…