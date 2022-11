Manovra, Meloni: «L’Italia torna a correre». Segui qui la diretta da Palazzo Chigi (video)

«L’Italia torna a correre». Con queste parole, postate sui suoi canali social, Giorgia Meloni ha salutato l’approvazione nella notte della legge di bilancio. Si tratta di una manovra da 35 miliardi che, impostata su «prudenza e realismo», come spiegato in una nota di Palazzo Chigi, investe in misure per la crescita e per il sostegno alle famiglie e alle imprese, senza deflettere dalla necessità di mantenere in sicurezza i conti dello Stato.

Meloni: «Con questa manovra l’Italia torna a correre»

Meloni nel suo post ha illustrato per titoli i punti salienti dei provvedimenti discussi ieri in Consiglio dei ministri per la legge di bilancio: «Contrasto al caro bollette, taglio del cuneo fiscale, aumento dell’assegno unico per i figli, sostegni contro il caro vita, interventi sulle pensioni più basse, detassazione sui premi aziendali, incentivi alle aziende per nuove assunzioni, interventi contro la concorrenza sleale, norma sugli extraprofitti energetici e tante altre iniziative per favorire la crescita e aiutare famiglie e imprese». Misure che definiscono «un’importante e coraggiosa manovra economica a sostegno dei cittadini, con particolare attenzione ai redditi bassi e alle categorie in difficoltà», oggetto della conferenza stampa di oggi a Palazzo Chigi.