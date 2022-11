Sondaggio Swg per La7, Fdi vola al 30,4%. Non ce ne è per nessuno: tutti gli altri a distanze siderali

Fiducia, aspettative e slancio: il sondaggio del lunedì sera targato Swg per La7 racconta e commenta quelle che sarebbero le intenzioni di voto degli italiani se ci si recasse alle urne oggi. E con la veridicità e l’attendibilità della matematica percentuale, amplifica addirittura gli esiti dell’ultima sfida elettorale, lasciando leggere chiaramente tra le righe quello che Enrico Mentana, presentandolo nel suo tg, ha rilevato: se ci fossero le elezioni politiche oggi? Fratelli d’Italia volerebbe ancora più in alto…

Sondaggio Swg per La7: Fdi vola al 30,4%

Il sondaggio del lunedì sera che ieri Enrico Mentana ha puntualmente presentato nel Tg del La7 esplicita a suon di numeri come il consenso di Giorgia Meloni e FdI continui a crescere esponenzialmente. Un incremento della fiducia degli elettori che in una sola settimana fa guadagnare un ulteriore 0,3% a Fdi, che raggiunge la vetta del 30,4 per cento. Un traguardo assolutamente da record. Un punto d’arrivo ragguardevole di per sé, e che al tempo stesso segna anche un distacco netto rispetto a tutte le forze politiche che seguono.

Tutti gli altri competitor a distanza siderale, dal M5S al Pd

E allora, a inseguire – ma a debita distanza – troviamo il M5S di Giuseppe Conte, che accusa la perdita di 0,1% e si presenta con il 16,9 per cento dei consensi. A distanza ravvicinata dai pentastellati si colloca invece il Pd, superato a destra dai grillini, e che con un rialzo stimato intorno allo 0,2% si porta al 16,2. Quindi, scendendo diversi gradini della scala numerica, si arriva al 7,9% del Terzo Polo, con Azione-Italia viva in calo dello 0,1. Percorso settimanale difficile anche per Lega e Forza Italia, che in una settimana perdono rispettivamente mezzo punto percentuale, la prima, che si assesta al 7,6%. E una flessione dello 0,4 punti percentuali, la seconda, che si pone al 6,4 per cento.

Sondaggio: i fanalini di coda

Tra i fanalini di coda, infine, raggiungono un tondo 4% (+0,2%) Verdi e sinistra. Seguiti da +Europa, che sale dello 0,1 al 3%. Chiudono il sondaggio quindi Italexit di Gianluigi Paragone all’1,5% (–0,2%) e Unione Popolare che, all’opposto, salendo di 0,2 punti percentuali, si colloca allo stesso 1,5 per cento.