La Russia “blinda” le città occupate con i “denti di drago”, come nella Seconda Guerra Mondiale (video)

“La Russia ha iniziato la costruzione di strutture di difesa intorno a Mariupol. A tale scopo, due stabilimenti producono strutture anticarro in cemento, note come ‘denti di drago’. Probabilmente, sono installate tra Mariupol e il villaggio di Nikolske e dal nord di Mariupol al villaggio di Stary Krym. Mariupol fa parte del ‘ponte terrestre’ russo dalla Russia alla Crimea, una linea di comunicazione logistica chiave“. Lo scrive su Twitter l’intelligence britannica.

La Russia e la difesa di Mariupol con i denti di drago

Il ministero della Difesa britannico scrive inoltre che i denti di drago sono stati allestiti per preparare fortificazioni difensive nelle parti occupate delle regioni di Zaporizhzhia e Kherson. “La Russia sta rafforzando le sue linee nelle aree occupate – scrive l’intelligence – Il 19 ottobre, il proprietario del gruppo Wagner Yevgeny Prigozhin ha annunciato la costruzione di una ‘Linea Wagner’ difensiva fortificata nella regione di Luhansk occupata dalla Russia. Questa attività indica che la Russia sta compiendo sforzi significativi per preparare in profondità le difese dietro l’attuale linea del fronte, probabilmente per impedire la rapida avanzata delle forze ucraine in caso di svolta”.