La polemica sulla figlia della Meloni ha infiammato il web: più della metà dei commenti a favore della premier

Le polemiche relative alla presenza della figlia di Giorgia Meloni al G20 di Bali hanno coinvolto in maniera importante la rete, generando oltre 1,1 milioni di interazioni in appena settantadue ore. È quanto emerge da una ricerca di SocialCom che, con l’ausilio della piattaforma Blogmeter, ha analizzato per Adnkronos le conversazioni in rete tra il 14 e il 17 novembre.

In questo periodo, sulla figura di Giorgia Meloni si registrano 16,9K mentions (post originali su pagine pubbliche), che hanno generato 3,47M di interazioni (reazioni, commenti e condivisioni). Rispetto al totale delle conversazioni mappate, il 37,5% riguarda proprio le polemiche nei confronti della premier, criticata da alcuni per aver portato in Indonesia la figlia di sei anni. L’interesse della rete è stato dunque alto. Il quadro generale mostra come gli utenti stiano in maggioranza con Meloni, reputando poco sensate le critiche rivolte alla premier e difendendone le scelte.

La polemica ha determinato un incremento del sentiment positivo della rete nei confronti della premier nel momento di picco massimo delle conversazioni, avvenuto tra il 15 e il 16 novembre, quando si registra un +7% di sentiment positivo.

Più della metà degli utenti (53,87%) si mostra critico verso chi ha innescato la polemica. Meloni inoltre viene difesa anche da utenti che non appartengono al suo stesso schieramento politico. Lampante, a tal proposito, l’esempio del post Facebook con il quale Giuseppe Conte ha difeso Meloni, commentato in maniera positiva dai sostenitori del leader del M5S, i quali non ritengono grave che la premier abbia portato con sé la figlia, ma si chiedono piuttosto chi abbia pagato il suo soggiorno a Bali.

Sul tema è intervenuto anche Matteo Renzi: “Credo che sbagli chi fa polemica contro Giorgia Meloni per aver portato la figlia a Bali al G20. Io non ho portato i miei figli al G20 ma non metterò mai bocca su come Giorgia Meloni fa la madre. Anzi. Intervenendo in aula avevo espressamente chiesto a tutti di tenere al riparo le famiglie dalla polemica politica”.

Sul web sono “diritto”, “madre”, “ritenere”, “crescere”, “privare”, “permettere”, “scegliere” le parole più utilizzate per commentare in rete la decisione del premier Giorgia Meloni di portare con sé la figlia a Bali, in occasione del G20. Si tratta di termini che indicano chiaramente come le conversazioni si siano sviluppate soprattutto sul diritto di Giorgia Meloni a portare con sé la figlia, crescendola nel modo che ritiene più opportuno.