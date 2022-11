Fornero la spara grossa: Salvini? La pena della Meloni. “Essere di destra comporta sempre delle colpe” (video)

La Fornero stavolta la spara più grossa del solito: Salvini? È lo scotto che paga la Meloni, perché «essere di destra comporta sempre delle colpe»… Della serie “a volte ritornano”. E lei, Elsa Fornero, per tornare, torna spesso: specie nello studio di Giovanni Floris su La7, ospite praticamente fissa a diMartedì. Dove, rispolverati i soliti panni (orami decisamente logori) della prof pronta a indossare le vesti della maestrina che bacchetta a destra e a manca, trattando ministri da scolaretti, e se va bene i premier come secchioni da primo banco e nulla di più. Del resto, questo ruolo le dà adito di fare ciò che preferisce: ergersi in cattedra e dispensare quelle che ritiene pillole di saggezza ma che, ormai puntualmente, si rivelano solo bocconi avvelenati destinati per lo più a Matteo Salvini.

La solita Fornero e il solito veleno contro il governo e il ministro Salvini

E allora, non si smentisce neanche stavolta la prof in vena di giudizi al vetriolo e di consigli per gli acquisiti (non richiesti), indirizzati al governo, che ancora una volta l’ex ministra del governo Monti – e firmataria di una legge sulle pensioni lacrime e sangue da dimenticare – prova a svillaneggiare con critiche dettate solo dall’insofferenza personale e demagogicamente argomentate con motivi inconsistenti, ammantati del pannicello incandescente dell’astio politico. Nell’occhio del mirino, allora, il solito bersaglio: Matteo Salvini. E intorno a lui spari nel mucchio.

Attaccare Salvini, il suo intrattenimento preferito…

Attaccare Salvini e allestire l’ennesimo teatrino della eterna diatriba in corso sulla legge che porta il suo nome, sembra essere diventato più che l’intrattenimento proferito della Fornero, il suo secondo lavoro. Una militanza professionalizzata in tv, che forte dell’assist di Floris e compagni, impegna l’accademica ciclicamente, spesso a scadenza settimanale. Come nel caso della sua ospitata di ieri a diMartedì quando, sparandola più grossa del solito, ne campo visivo della prof impegnata nelle contorsioni di un suo ragionamento entra non proprio casualmente l’immagine dell’odiato ministro delle Infrastrutture.

La frase choc di Elsa Fornero incastrata a forza in un intervento al vetriolo

E alla sola vista del nemico di sempre, la Fornero non resiste e in un inciso del tutto arbitrario comincia a dare fondo al barile di veleno: «Guardi, caro Floris, ogni volta che lei manda in onda le immagini di Salvini di fatto ho un moto di simpatia per Giorgia Meloni». E a stretto giro, neanche il tempo di lasciar fraintendere, aggiunge: «Ma essere di destra comporta un po’ di colpe e questo è un prezzo che deve pagare». Il pubblico, neanche a dirlo, applaude. Anche se non si capisce il senso della sua affermazione. Perché in fondo, basta la stilettata sparata a freddo dall’ex ministra a mandarlo in visibilio…

Un’esternazione senza senso…

Decisamente meno entusiasmante, non a caso, la parte del suo intervento in cui la prof bacchetta l’esecutivo affermando che il «governo di destra sa bene che chi non ha i soldi, come nel nostro caso, deve chiederli in prestito». Il tutto per bocciare la manovra e ciò che le ruota intorno. E solo in un minuto e mezzo di avvelenato dissenso, mal argomentato e ancor meno circostanziato. Speriamo allora nella prossima puntata del programma di La7 (o di uno dei tanti altri che la ospitano sempre e solo su quella rete)… Chissà se in quell’occasione la Fornero ci spiegherà quali colpe si devono espiare posizionandosi a destra dell’emiciclo parlamentare. O magari, semplicemente, per non pensarla come lei…

Sotto, il video dell’intervento di elsa Fornero nella puntata di ieri del programma de La7 di Martedì.