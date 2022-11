Influenza, l’allarme di Bertolaso: «Al momento ci preoccupa più del Covid. Vaccinatevi»

È allarme influenza. In Lombardia, dal 12 ottobre al 23 novembre, sono state vaccinate contro l’influenza quasi 1,4 milioni di persone (1.397.467). Lo scorso anno nello stesso periodo le vaccinazioni antinfluenzali erano state quasi 1,3 milioni (1.275.184). «La vaccinazione è il metodo più sicuro per proteggersi. Credo che nessuno possa criticare il vaccino contro l’influenza, in tanti anni non sono mai state registrate complicazioni alle vaccinazioni. È uno strumento fondamentale sul quale continuiamo a insistere». Lo ha detto, come riporta il Giornale, Guido Bertolaso.

Bertolaso: «Ci preoccupa più l’influenza»

L’assessore al Welfare della Regione Lombardia ha espresso la sua preoccupazione sull’influenza di quest’anno. «Se ora dobbiamo dire quale tra le due situazioni ci impegna e preoccupa di più, parliamo di influenza e non di Covid». «In Lombardia – spiega Bertolaso – dal 14 al 20 novembre ci sono stati oltre 130mila casi di influenza che hanno colpito soprattutto i bambini, rispetto agli adolescenti e agli anziani». Da inizio settembre sono un milione le persone che sono state colpite da patologie influenzali.

Influenza, Bertolaso invita i cittadini a vaccinarsi

Bertolaso ha invitato la popolazione a vaccinarsi. «Non è troppo tardi», ha sottolineato. E poi ancora. «Stiamo monitorando la gestione dei Pronto soccorso, con Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza), che ha un sistema di rilevazione oraria che ci permette di verificare le situazioni critiche, giorno per giorno» ha spiegato Bertolaso. Questo, ha continuato l’assessore, «ci permette di ragionare con Areu e direttori delle Asst sulla possibilità di creare team di medici che vadano a rinforzare i pronti soccorso in situazioni critiche. Bisogna capire se questo andamento dell’influenza va a caricare oltremodo la situazione negli ospedali».

«La vaccinazione è gratuita»

Come riporta l’Adnkronos, Bertolaso ha poi ricordato che dal 26 novembre «la vaccinazione è gratuita e aperta a tutti i cittadini in Lombardia. Abbiamo iniziato a fare gli Open day e c’è chi dice che lo scorso weekend non è stato esaltante dal punto di vista dei numeri, mentre in alcune zone della provincia di Milano e in altre province i numeri sono stati davvero positivi. All’Hub di Palazzo delle Scintille, dove siamo abituati a fare 30-40mila somministrazioni per il Covid ogni giorno, farne solo 20mila sembra un dato negativo, ma non è da considerare così. L’andamento è comunque superiore rispetto al passato e ricordiamoci che l’anno scorso stavamo vaccinando a tappeto».