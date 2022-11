Il Domani al delirio, inventa una “fiction” su Meloni e figlia a Bali: “Con zio Ignazio e zio Crosetto…”

Le polemiche astiose sul premier Meloni e figlia a Bali non sono sepolte, come vorrebbero razionalità e correttezza. Il Domani oggi in edicola si supera e inventa una fiction bella e buona su quello che potrebbe essere stato il viaggio della piccola Ginevra nella fantasia ossessionata dell’estensore dell’articolo sul quotidiano di De Benedetti. “La povera Ginevra, che ha ancora un giusto diritto naturale ad abusare della sua mamma (se Ginevra avesse già quindici o sedici anni sarebbe un po’ diverso) sarà andata ogni cinque minuti da sua mamma per qualche questione”. Parte da qui l’immaginazione in un articolo che non informa, bensì sembra un copione teatrale, un canovaccio per una sceneggiatura, con personaggi anche inventati.

Il Domani la spara grossa: inventa una sceneggiatura su Meloni e figlia

“E allora io mi immaginavo (…) la presidente del Consiglio Meloni che sta studiando dei dati importanti su qualcosa di cui deve discutere nei prossimi giorni con Biden. E ne sta parlando con i suoi collaboratori e la figlia che arriva lì e le dice: «Mamma, posso prendere una cocacola?». Con la presidente del Consiglio che le dice: «Va bene Ginevra, prendi una cocacola, ma una sola, che è piena di zuccheri». Poi Ugo Cornia sempre ipotizzando scrive: “E allora un bel momento la nostra presidente del Consiglio dice a sua figlia: «Ginevra, adesso la mamma ha da fare due o tre cose. Perché non vai a giocare a rubamazzo con lo zio Ignazio?»”. Prima licenza: il presidente del Senato Ignazio La Russa – come tutti sanno- non si è recato a Bali. E’ un personaggio inventato dal Domani in questa ricostruzione immaginaria. Mai avremmo pensato che su un quotidiano si potesse fare teatro e non informazione su un viaggio cruciale del premier.

Spuntano “zii immaginari”: un presa in giro senza ritegno

Farneticazione dopo farneticazione, la piccola non avrebbe gradito a lungo giocare a carte perché, dice: “«Mamma, lo zio Ignazio vince sempre, non voglio giocarci più»”. L’invenzione che il Domani definisce nella testatina “Racconto satirico” ma che è una presa per i fondelli bella e buona, prosegue. Con una premier che avrebbe redarguito il presidente del Senato così: “«Ignazio, ma lo sai o no che quando si gioca con un bambino bisogna un po’ farlo vincere?»”. A questo punto si palesano altri “zii” per distrarre la piccola, secondo l’articolo: “Ecco che di colpo arriva lo zio Gasparri, con gli albi delle favole da colorare e dice: «Ve’ Ginevra che bei colori che ho io, adesso vado a colorarmi la favola di Cappuccetto rosso». La piccola sarebbe felicissima: «Mamma posso andare a colorare gli albi con lo zio Gasparri, che poi parliamo dopo?». Poi si palesa lo “zio Crosetto”. Che “essendo ministro della Difesa, si è portato dietro una sportina di plastica piena di modellini di portaerei e di carri armati (…), mette tutti in fila i carriarmatini e fa brum brum mentre li sposta, e chiede a Ginevra se vuole giocare anche lei con un carrarmato”.

Alla faccia: Formigli ha il coraggio di negare la polemica su Meloni e figlia

Siamo alla follia. Mettere in mezzo la piccola Ginevra per sbertucciare la mamma premier e il governo non è roba seria. Ma la follia nella follia è ancora una volta rappresentata dai “negazionisti” della polemica. Selvaggia Lucarelli sui sociale e Formigli su La7 affermano che il premier vuole fare la vittima. Questa polemica è una “balla colossale”. Il conduttore infatti ha affermato: “Non si capisce da dove siano nate le polemiche, secondo me nessuno a sinistra ha criticato la Meloni per aver portato a Bali la bambina, si tratta di una bufala colossale”. Di fronte a una Nunzia De Girolamo rimasta basita: “Guarda, Corrado, ti sbagli e ti sbagli di grosso…”. E meno male che si era appena espressa Federica Frangi, presidente di Stampa romana. Affermando chiaro e tondo che gli articoli usciti su alcuni quotidiani riguardanti la presenza del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Bali, per il G20, insieme con la figlia di 6 anni, dovrebbero ricevere lo sdegno dell’intera categoria”.