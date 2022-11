I Pinguini Tattici Nucleari e Mengoni in vetta. Salgono le visualizzazioni di Alex (i video)

“Ricordi” dei Pinguini Tattici Nucleari, “Tutti i miei ricordi” di Marco Mengoni e “Humankind” dei Coldplay si confermano nelle prime tre posizioni della Classifica EarOne Airplay Radio. “Bellissima” di Annalisa guadagna una posizione e si porta al quarto posto. A seguirla è “Hold Me Closer” di Elton John & Britney Spears (quinto posto, -1).

Nelle visualizzazione su YouTube cresce “Ciò che abbiamo dentro” di Alex W. Il ritmo e l’arrangiamento del brano sono notevoli e destinati al successo.

Pinguini Tattici Nucleari in vetta, Le altre in classifica

Completano la Top 10 “Celestial” di Ed Sheeran (stabile in sesta posizione). “Viola” di Fedez feat. Salmo (settimo posto, +1). “Normale” di Giorgia (nuova entrata in ottava posizione). “Snap” di Rosa Linn e Alfa (nono posto, +4) e “2 Be Loved (Am I Ready)” di Lizzo (decimo posto, -3). Le tre più alte nuove entrate della settimana sono: “Normale” di Giorgia (posizione 8), “I Drink Wine” di Adele (posizione 34) e “Se lo senti lo sai” di Jovanotti (posizione 39).