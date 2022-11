Alex W lancia “Ciò che abbiamo dentro” e conquista subito il pubblico dei giovani (video)

Parte con il turbo il secondo album di Alex W, uno degli interpreti di “Amici” più amati dai giovani. Dopo l’esordio con il cd “Non siamo soli”, che ha avuto grande successo, è il momento di “Ciò che abbiamo dentro”. È una nuova tappa raggiunta dal cantautore, un alnum ricco di autori importanti come Raige, Alessando La Cava, Saverio Grandi e Tony Maiello.

Alex W convince con “Ciò che abbiamo dentro”

Il cd è stato anticipato dal brano “Mano ferma”, che Alex ha presentato durante una delle puntate pomeridiane di “Amici”. Ma convince molto di più “Ciò che abbiamo dentro”, sia per l’arrangiamento musicale e il ritmo, sia per le parole. Un dei passaggi cruciali: «E queste luci sopra tutto non mi sembrano ferme / se ti guardi attorno siamo terra piena di stelle / dietro queste luci no non ci serve più niente / abbiamo già un concerto in corpo / tutto il resto fuori / è solo rimbombo, è solo rimbombo di ciò che abbiamo dentro / il resto è per la gente, sì la gente che non c’è / per la gente che non c’è…»

L’anticipo è il singolo “Mano ferma”

Il disco, fuori per 21co con distribvuzione Artist First, vede una serie di appuntamenti instore. Immediatamente ha preso il via la”mobilitazione” dei giovanissimi. In “Mano ferma”, invece, Alex W racconta l’importanza di avere accanto una persona che è una certezza anche «quando si è rovinato tutto ed è rimasto niente». E insieme alla quale tutto è possibile mano nella mano, anche accendere un fuoco quando piove.

Ha frequentato il Chesterton Community College

Alex W, il cui vero nome è Alessandro Rina, è originario di Como. Ad “Amici” si è classificato al secondo posto nella categoria di canto. Ha avuto un forte legame con Cosmary Fasanelli, ballerina conosciuta sempre nella trasmissione della De Filippi. Ha frequentato il Chesterton Community College a Cambridge. Molto famosa la sua canzone “Sogni al cielo”.