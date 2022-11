A 20 anni dalla morte di Pierangelo Bertoli, il figlio Alberto incide un duetto virtuale (i video)

È in tutti gli store e piattaforme digitali “Due voci intorno a un fuoco” (NAR International/BMG Rights Management). È l’album nel quale Alberto Bertoli canta virtualmente con il padre Pierangelo Bertoli in un intreccio di voci che ripercorre la carriera del cantautore emiliano. Il 2022 è un anno particolare per la “Bottega Bertoli”. Infatti ricorrono i 20 anni dalla morte di Pierangelo Bertoli ma soprattutto gli 80 dalla sua nascita.

Pierangelo Bertoli, la dedica del figlio Alberto

Alberto, il figlio, per onorare queste ricorrenze, ha avuto l’idea di incidere un intero album in duetto virtuale con il padre. Avviene in un percorso che spazia dai brani noti a quelli degli inizi della storia cantautorale che si lega a questo indiscusso cognome. In questo modo si fondono passato e presente in un unico e potente canto.

La canzone inedita è “Star con te”

Il disco – presentato in anteprima dal vivo nel corso della recente edizione del Premio Pierangelo Bertoli a Modena – contiene anche una canzone inedita. Si tratta di “Star con Te” di cui Pierangelo scrisse il testo e Alberto la musica nella lontana primavera del 2001. Una canzone col marchio di fabbrica che unisce musica fresca a un testo a tratti amaro ma sicuramente molto determinato come tutta la produzione di casa Bertoli.