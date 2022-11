Gasparri scatenato contro l’ex Lotta Continua Erri De Luca: “Offende la polizia e fa apologia di violenza” (video)

Con un lungo intervento, sentito e indignato, Maurizio Gasparri ieri ospite di Myrta Merlino su La 7, ha replicato allo scrittore Erri De Luca, ex militante di Lotta Continua, che aveva criticato le norme anti-rave e attaccato le forze dell’ordine per aver impedito ai manifestanti di sinistra di aggredire i partecipanti al convegno di destra previsto nei giorni scorsi alla Sapienza. “Parlando di ‘aggressione poliziesca’ si offendono dei lavoratori che tutelano la pubblica sicurezza, chiedo scusa io alla Polizia e ai Carabinieri per gli insulti che poco fa sono stati rivolti, e spero che qualcuno denunci Erri De Luca per queste parole. Le sue parole, da ex responsabile del servizio d’ordine di Lotta Continua, sono gravi, forse ha nostalgia degli Anni di Piombo, da apologia di violenza e pensa che impedire a qualcuno di parlare sia legittimo quando dice che i ragazzi di sinistra possono fare quello che vogliono…”.

Il video della replica di Gasparri a Erri De Luca