“Furio Colombo non è più un giornalista”: Gomez lo umilia per le frasi ignobili contro Meloni e figlia

La frase choc di Furio Colombo su Meloni insieme alla figlioletta a Bali grida ancora vendetta. Peter Gomez è ancora sgomento che si possa essere arrivato a tanto. Il direttore del Fatto on line era presente nel salotto della Merlino e ne sente tutt’ora l’imbarazzo. “Io penso da tempo che Furio Colombo non sia più un giornalista ma principalmente un attivista politico che interpreta la realtà attraverso le sue legittime posizioni ideologiche. Ma non chiamiamolo più giornalista. Io e Colombo facciamo due mestieri diversi“. Non avrebbe potuto esprimersi meglio Peter Gomez, conversando con l’Adnkronos.

Gomez contro Furio Colombo per le parole ignobili contro Meloni e Ginevra a Bali

Le parole sconcertanti di Furio Colombo sulla figlia del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sono state pronunciate nel corso della trasmissione di La7, ‘L’aria che tira’. Gomez era lì. Colombo in sostanza aveva fatto un parallelismo insensato e fuori da ogni logica tra i “bambini in top class”, riferendosi alla figlia della Meloni; e quelli che annegano in mare nel Mediterraneo. La stessa conduttrice Myrta Merlino aveva perso le staffe. Oggi Libero ha sbeffeggiato l’attitudine comunista di cotanto disprezzo: (“La madre dei comunisti è sempre incinta”) in riferimento soprattutto alle femministe che su Repubblica e Stampa hanno voluto dfare la morale al presaidente del Consiglio su come vada interpretata la maternità. Colombo la pensi come vuole: “Nessuna colpa ha la figlia di Meloni. Pensi che la politica del governo sia orribile ed è lecito farlo. Ma non metterei dentro la polemica i bambini”, ha affermato visibilmente contrariata la giornalista.

Gomez contro Furio Colombo: “E’ un’attivista politico. Sono andato via dallo studio”

Peter Gomez prosegue il suo racconto della bufera scoppiata a seguito delle orrende parole di Colombo: “Ero con lui all’inizio della trasmissione, poi, finito il mio blocco e partita la pubblicità, sono andato via. Ma mentre uscivo dallo studio, ripresa la diretta, gli ho sentito dire delle cose surreali sui migranti che mi hanno fatto innervosire”. Ricordiamo che il ‘Fatto Quotidiano’ in passato ospitava gli articoli di Furio Colombo. Ma il rapporto di collaborazione è cessato nel maggio scorso per divergenze editoriali sulla gierra in Ucraina. L’intervento del politico e giornalista 91enne non è scusabile, è solo inaccettabile. Sopratuttto perché non si è scusato. E dopo la tirata d’orechie della Merlino ci hanno pensato i social a demolirlo.

Il web a Colombo: “Miserevole”

Un utente ha espresso disgusto: “Va bene criticare il centro destra o destra centro ma attaccare anche la figlia della Meloni mi sembra un po’ troppo. Ho dovuto cambiare canale per un senso di rabbia”. Altri non hanno lesinato giudizi gravi: indegno, miserevole. “Furio Colombo sprizza rabbia e odio da tutti i pori. Cosa gli hanno fatto gli italiani? La conduttrice intervenga a calmarlo. Non so se è l’età oppure è proprio il suo carattere. Prendersela con la figlia del premier è proprio miserevole”. Sempre su twitter è montata la rabbia: “Trovo indegne le parole di Furio Colombo, quanto veleno e odio verso una bambina. Che ha come unica ‘colpa’ di essere la figlia del nostro Primo Ministro. Non credo che nessuno tranne lui al mondo auguri a chiunque di finire sul fondo del mare”.