“Esterno notte”, lo sdegno di Mollicone: «Dalla Rai disinformazione sul caso Moro. Ora ripari»

«”Esterno notte” è un’occasione mancata, un’opera di disinformazione sul dibattito storiografico. Nella migliore delle ipotesi, è un prodotto che pecca di superficialità e autoreferenzialità. Nella peggiore, una vera e propria operazione di disinformazione». La stroncatura della miniserie Rai sul rapimento e l’uccisione di Aldo Moro firmata Marco Bellocchio arriva dai piani alti di Montecitorio, addirittura dal presidente della commissione Cultura Federico Mollicone. Il deputato di Fratelli d’Italia ha infatti annunciato un’ interrogazione parlamentare e ha auspicato la ricostituzione della Commissione d’inchiesta che continui a far luce sugli ultimi 55 giorni di vita del presidente della Dc, vittima delle Brigate Rosse.

Mollicone: «Un’interrogazione sulla serie di Bellocchio»

Mollicone ha inoltre sollecitato la Rai a produrre «entro maggio, un docufilm basato su fonti documentali certe». Il deputato si riferisce alle risultanze delle commissioni parlamentare di inchiesta Moro e Moro 2 «e non – ha specificato – al cosiddetto “memoriale Morucci“». Sul punto, Mollicone ha citato la recente intervista rilasciata a Radio Radicale da Giuseppe Fioroni, già presidente della commissione “Moro 2”, che, ricorda, «ha segnalato i difetti storici come la mancata segnalazione della presenza della Raf (le Br tedesche, ndr) sul primo luogo dello scambio delle auto nonché le omissioni su Paolo VI e sul ruolo del Pci. Elementi che meritano di essere discussi».

«Ripristinare la Commissione d’inchiesta»

Per l’esponente di FdI, ci sono infatti centinaia di pagine di fonti documentali delle commissioni d’inchiesta. «Dispiace che Gotor (Miguel, storico, ndr) – ha proseguito Mollicone –, a cui mi lega stima e con cui ho lavorato in commissione Mitrokhin, possa essersi prestato, inconsapevolmente, a una simile operazione. Come dice anche la figlia di Moro, Maria Fida, la serie non rappresenta una ricostruzione storica degli avvenimenti del sequestro e dell’uccisione del presidente dc. Presenteremo un’interrogazione parlamentare chiedendo chi abbia suggerito questa lettura storica a Bellocchio. I punti di opacità sulla vicenda sono ancora presenti. Per questo – ha concluso il presidente della commissione Cultura – è opportuno ricostituire la commissione d’inchiesta indagando da Moro fino a De Palo».