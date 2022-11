Draghi non c’è più e la Borsa sale lo stesso: Piazza Affari ha guadagnato il 20% dalla vittoria della Meloni

Dovevano crollare le Borse, doveva approssimarsi una débacle economico-finaziaria se avesse vinto il centrodestra. Giorgia Meloni “spaventa” i mercati erano le paure propalate dai vari governi europei, dall’Europa stessa; aizzata anche dalle tante interviste che Enrico Letta in campagna elettorale rilasciava a vari organi di stampa stranieri. Ebbene, siamo a un mese dall’insediamento del governo Meloni e nulla di tutto questo è accaduto, anzi. “Verde smeraldo che tradotto nella prosa dei numeri fa circa un +20%; dalla vittoria di Giorgia Meloni a oggi siamo passati da 20K a 24.500. Nonostante il tanto criticato, nelle intenzioni, governo Meloni, perché non so se vi siete accorti, ma Mario Draghi non c’è più e la Borsa sale lo stesso”. Su Libero nelle pagione economiche si fa il punto della situazione.

Piazza Affari è salita dalla vittoria della Meloni

Non funzionava allora e non funziona oggi lo spauracchio delle borse instabili e dello spread che sale legato ai governi di centrodestra. Se ne faccia una ragione chi specula. Con il centrodestra le cose sono cambiate: “Si sale, questa è la realtà dei fatti- scrive Boddy Fox ironicamente- , nonostante il nuovo governo”. Non solo, anche con le tensioni con la Francia legate alla questione dei migranti sull’Ocean Viking si “rischiava di scivolare in un nuovo mobbing europeo fortunatamente rientrato, ma che in altri contesti temporali avrebbe scatenato la furia della speculazione contro il made in Italy. Oggi no”. Il braccio di ferro con Macron è stato assorbito dalle Borse e dai listini.

Sentiti i gufi della sinistra che instillavano la paura della Meloni

“Si sale, nonostante le previsioni d’autunno della Commissione Ue che vedono una recessione vicina; e nonostante il taglio sulle stime del nostro Pil di Moody’ s ora a -1,4%. E si sale nonostante i focolai di crisi internazionali”, è il ragionamento dell’esperto. “Nonostante tutto si sale. Inspiegabilmente? No – risponde- la notizia che giustifica tutto questo nuovo ottimismo è nel dato sull’inflazione che giovedì, come avevamo anticipato, ha stupito in positivo; creando il game change e scatenando gli acquisti a Wall Street. Ma Piazza Affari sale da due mesi, vuoi vedere che per una volta siamo noi gli anticipatori”? Ve li ricordate i partiti più draghiani di Draghi che diffondevano previsioni di Borsa catastrofiche?Beh, ricordiamo che il giorno dopo l’annuncio della vittoria della Meloni la Borsa di Milano è salita. Si trattava, quindi, solo di propaganda, smentita dalla realtà. I mercati premiano la stabilità e non temono la Meloni.

Meloni, Piazza Affari: i mercati tifano per la stabilità

I gufi della sinistra se ne facciano una ragione. Certo, ora la crisi Russia-Occidente desterà qualche scossone, probabilmente. ma è finita l’era della propaganda della sinistra italiana che speculava su paure che si sono rivelate infondate. La prima donna alla guida di un governo in Italia e la prima vittoria di un partito di destra nella storia d’Italia non hanno minimamente allarmato gli ambienti finanziari internazionali, perché c’è grande fiducia nella collocazione filo-atlantista della Meloni, fra le altre cose.