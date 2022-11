Lerner difende la Francia, Sallusti lo travolge: “Usi i migranti solo per attaccare la Meloni” (video)

Clima teso a Non è l’Arena. E’ francamente inaccettabile che Gad Lerner, ospite di Giletti, si esprima a favore della ministra francese che ha minacciato “conseguenze gravi all’italia” se non rientreremo nei ranghi “macroniani” sul tema immigrazione. Il club esclusivo degli antiitaliani sta venendo allo scoperto con maggiore evidenza. Il tema immigrazione ha diviso in due i fautori dell’immigrazione ad oltranza e coloro che invece vogliono regolarizzare i flussi sul terreno della legalità. In un’ottica di condivisione europea. Lerner appartiene ai primi, unitamente ai giornaloni che cavalcano la retorica buonista in funzione antigovernativa e antiitaliana. Nella puntata in onda domenica 13 novembre,Gad Lerner e Alessandro Sallusti sono stati i protagonisti di un botta e risposta virulento.

Sallusti a Lerner: “Ong tedesche. Perché non dici a l’ambasciatore tedesco che…?”

Gad Lerner parla dell’Italia come di un “fronte disumanitario”. Il direttore di Libero non ci sta ad ascoltare una posizione sfacciatamente antiitaliana che va contro la realtà dei fatti. Prende la parola e sarcasticamente mette in difficoltà Lerner: “Va bene Gad, la Meloni è una schiavista – dice ironicamente- . Ma allora perché non chiedi all’ambasciatore tedesco perché le ong battenti bandiera tedesca non se le prendono loro? Paghiamo loro la benzina”. Lerner rimane interdetto e approfitta del collegamento per dare una risposta a casaccio e senza costrutto nel tentativo di difendersi: “non hanno i porti”, afferma.

Sallusti inchioda Lerner: “Di quei migranti non te ne importa niente”

Ma Sallusti non ci sta a tanta retorica immigrazionista che non tiene conto della condivisione europea dei problemi. E infatti smaschera Lerner e i tanti che si trincerano dietro le belle parole per andare contro il governo di centrodestra. “A te di quei poveri cristi non te ne frega niente- gli grida contro Sallusti- . Stai esaltando la ministra francese”, gli rinfaccia. “Lo sai chi è quella ministra – gli chiede -: è quella che che ha mandato 5 mila poliziotti al confine per non far passare gli immigrati. E tu stai dicendo che è una santa donna”. Si tratta della ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna, che aveva in guardia il nostro paese dopo il rifiuto di accogliere la Ocean Viking: “Se l’Italia persiste, ci saranno conseguenze”, aveva dochiarato al quotidiano francese ‘Le Parisien’. Lerner colpito e affondato. ma non finisce qui.

Sallusti zittisce Lerner e le ong: “Non puoi mentire”

Lerner non risponde nel merito. E come potrebbe? Per cui, ribatte la sua convinzione che “la Germania fa molto più dell’Italia, da loro le richieste di asilo sono più numerose. Quindi badate agli insulti”. Ma ha torto, Sallusti gli fa notare che “tutto questo arricchisce le peggiori mafie del Mediterraneo. Allora tu vuoi continuare così o vuoi risolvere il problema?”. E’ proprio questo il punto chiave, risolvere il problema evidente non fa comodo a nessuno. Oltre a Lerner, da Giletti in collegamento c’è Alessandro Porro a sostenere il punto di vista delle organizzazioni non governative: “Non siamo navi pirate – si difende il volontario sulla nave Aquarius della ong SOS Méditerranée -. Noi facciamo quello che gli Stati europei non fanno”. Troppo comodo. “Non puoi mentire – controbatte Sallusti -. Tutti i giorni la Marina militare salva delle persone, quindi non dica che non lo fanno. L’unica cosa è che loro a differenza delle ong non si mettono d’accordo con i trafficanti di esseri umani”. Sipario applausi.